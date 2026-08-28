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Δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να συμβεί στην περιοχή του Καλού Χωριού, Αγίας Άννας, Ψευδά και Πυργών για να ληφθεί επιτέλους απόφαση για μετακίνηση του πεδίου βολής.

Σ’ ένα μήνα είχαμε καταστροφική φωτιά που προκάλεσε εκκένωση δύο κοινοτήτων και τον εντοπισμό ακόμη ενός μη εκραγέντος βλήματος, που έθεσε σε θανάσιμο κίνδυνο ομάδες πυρόσβεσης. Την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαστε τόσο τυχεροί. Φλερτάρουμε επικίνδυνα ως κράτος με μεγάλη τραγωδία.

Πάρτε αποφάσεις κύριε Πάλμα προτού θρηνήσουμε θύματα. Είναι κατανοητό πως σε μια ημικατεχόμενη χώρα πρέπει να εκπαιδεύεται το στράτευμα και να βρίσκεται στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή, αλλά και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον.

Ν.Χ