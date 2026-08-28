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Η ευκολία επικοινωνίας κρατούμενων στο σωφρονιστικό μας ίδρυμα με τον έξω κόσμο μάς έχει απασχολήσει αρκετά. Το θέμα είναι καυτό γιατί, όπως αποδεικνύεται και μέσω δικογραφίας, από βαρυποινιτές των Κεντρικών Φυλακών έχουν σχεδιαστεί κακουργήματα.

Θα το έχουμε γράψει τουλάχιστον καμιά δεκαριά φορές ότι από το 2012 καταγράφονται οι πρώτες προσπάθειες για εγκατάσταση συστήματος που θα εξουδετέρωνε το σήμα των κινητών τηλεφώνων και θα παρείχε παρεμφερείς δυνατότητες. Το φαινόμενο, όμως, κάθε τρεις και λίγο επανέρχεται στο προσκήνιο.

Είναι χαρακτηριστική η προχθεσινή περίπτωση του Τούρκου κρατούμενου και η παραφιλολογία που αναπτύχθηκε και τον έφερε να χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο. Ακόμα κι αν δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί, το υπάρχων σύστημα -κατά παραδοχή- δεν λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό.

Η ουσία είναι ότι 14 χρόνια μετά τις πρώτες προσπάθειες ακόμα κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις, με ζημιωμένη τη δημόσια ασφάλεια και ασφαλώς τους Κύπριους πολίτες…

Φ.Μ.