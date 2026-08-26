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Ένα από τα σπανιότερα και ακριβότερα μοντέλα της Alfa Romeo αγνοείται εδώ και δεκαετίες, με την υπόθεση να παραμένει άλυτη και την οικογένεια του προηγούμενου ιδιοκτήτη να ζητά πλέον τη συνδρομή ακόμη και της ιταλικής κυβέρνησης.

Μία Alfa Romeo 33 Stradale, ένα από πιο σπάνια και ιστορικά μοντέλα της ιταλικής βιομηχανίας αυτοκινήτου έχει εξελιχθεί σε έναν παράδοξο πρωταγωνιστή μιας πολύ ιδιαίτερης υπόθεσης. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα εκ των μόλις 18 33 Stradale,που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1967 και 1969, κάτι που φυσικά το κάνει να θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και ακριβότερα μοντέλα της μάρκας.

Ο λόγος περί μιας 33 Stradale που ανήκε σε συλλέκτη ιστορικών αυτοκινήτων για δεκαετίες, ωστόσο, μετά τον θάνατό του, ακολούθησε μια κάπως περίεργη πορεία καθώς φέρεται να υπήρξαν πιέσεις και απειλές προς την οικογένεια γύρω από την τύχη του αυτοκινήτου.

Πιο συγκεκριμένα και ενώ η ιστορική Alfa Romeo παρέμενε για μεγάλο διάστημα σε ειδικό χώρο στάθμευσης και φύλαξης που ανήκε σε φίλο του ιδιοκτήτη, χωρίς να κυκλοφορεί κανονικά στους δρόμους, ξαφνικά μεταβιβάστηκε εν μια νυκτί, με την τελική τιμή πώλησης μάλιστα να βρίσκεται στα 10 ευρώ! Σημειώνεται πως η αξία μιας καλοδιατηρημένης 33 Stradale σήμερα εκτιμάται σήμερα ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 30 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που κάνει την όλη ιστορία γύρω από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ακόμη πιο παράξενη.

Σύμφωνα με τους κληρονόμους του συλλέκτη και τους δικηγόρους, η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες έντασης και εκφοβισμού και μέσω παράνομων πράξεων και σωματικών απειλών προς τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, κάτι που νομικά θα ακύρωνε την μεταβίβαση.

Σε κάθε περίπτωση, το αμέσως επόμενο διάστημα το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε πλήρως νομικά από την Ιταλία, καθώς φέρεται να διαγράφηκε από το Δημόσιο Μητρώο Αυτοκινήτων, με την τύχη του να παραμένει ουσιαστικά άγνωστη για χρόνια. Ωστόσο, απέκτησε μόλις πρόσφατα νέα διάσταση όταν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους κληρονόμους υποστήριξαν ότι μετά από χρόνια αναζήτησης εντόπισαν το αυτοκίνητο στη Γαλλία, όπου φέρεται να βρίσκεται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Μάλιστα, οι δικηγόροι ανακοίνωσαν πως απευθύναν ήδη αίτημα στον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού Alessandro Giuli, ζητώντας να εξεταστεί επίσημα η υπόθεση και να υπάρξει συνεργασία με τις γαλλικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη Alfa Romeo βρίσκεται πράγματι στο εξωτερικό και, κυρίως, με ποια διαδικασία μεταφέρθηκε εκτός Ιταλίας.

Το βασικό ερώτημα που θέτουν είναι εάν το αυτοκίνητο, λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής του σημασίας, θα μπορούσε να είχε φύγει νόμιμα από τη χώρα και αν υπήρχαν οι απαραίτητες εγκρίσεις και συνοδευτικά έγγραφα για την έξοδό του από την Ιταλία.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που έχουν έρθει στο προσκήνιο, η Alfa Romeo φαίνεται να έχει περάσει από εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ιταλικό συνεργείο, γεγονός που υποδεικνύει ότι παρέμενε ενεργό στο παρασκήνιο, παρά το γεγονός ότι είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί από το επίσημο μητρώο, με τις ιταλικές αρχές να ψάχνουν πλέον εκτενώς τι ακριβώς συνέβη.

Μάλιστα ﻿﻿οι κληρονόμοι έχουν προσφέρει αμοιβή 100.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του σπάνιου, συλλεκτικού οχήματος.

Η Alfa Romeo 33 Stradale θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δημιουργήματα στην ιστορία της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της σύνδεσης της Alfa Romeo με τον κόσμο των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Το μοντέλο βασίζεται τεχνικά στην αγωνιστική Tipo 33, από την οποία προέρχεται και ο κινητήρας της. Πρόκειται για έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 1.995 κ.εκ. με γωνία 90 μοιρών, κατασκευασμένο με τεχνολογία που για την εποχή ήταν ιδιαίτερα προηγμένη.

Το αμάξωμα χρησιμοποιεί εκτεταμένα ελαφρά υλικά, όπως αλουμίνιο και μαγνήσιο, με το βάρος του αυτοκινήτου να περιορίζεται μόλις στα 690 κιλά, ενώ η εργοστασιακή τελική ταχύτητα έφτανε τα 260 χλμ./ώρα, και η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα περίπου 5,6 δευτερόλεπτα.

carandmotor.gr