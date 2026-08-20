Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρνει σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής των οχημάτων, επανακαθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συλλέγονται και ανακυκλώνονται. Παράλληλα, προβλέπει υποχρεωτικούς στόχους που θα πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα οχήματα που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ και καθορίζει συγκεκριμένα όρια για τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στην παραγωγή νέων οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα από το 2032 και έπειτα κάθε νέο όχημα που θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 15% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ από το 2036 το όριο θα αυξηθεί στο 25%. Μάλιστα οι κατασκευαστές θα αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος συλλογής και επεξεργασίας των αποσυρόμενων οχημάτων.

Ο κανονισμός υποχρεώνει επίσης τους κατασκευαστές να παρέχουν επίσης σαφείς οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση των οχημάτων τους (και ως εκ τούτου να σχεδιάζουν τα αυτοκίνητά τους με αυτό το σκεπτικό), μια παράμετρο που έως σήμερα δεν αντιμετωπίζονταν ως πρόβλημα από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως κάθε χρόνο στην Ευρώπη 10 έως 12 εκατομμύρια οχήματα φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, από τα οποία ένα σημαντικό μέρος του χάλυβα, του αλουμινίου, του χαλκού και του πλαστικού είτε αντιμετωπίζονται ως απόβλητα είτε εξάγονται σε άλλες χώρες.

Η νέα οδηγία πλαίσιο στοχεύει στη διατήρηση αυτών των υλικών εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος, μειώνοντας την εξάρτηση από πρώτες ύλες και εξωτερικούς προμηθευτές. Μάλιστα από το 2033 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει παρόμοιους στόχους για την ανακύκλωση του χάλυβα και του αλουμίνιου.

Τέλος πέρα από τους αυστηρότερους κανόνες για το ανακυκλωμένο πλαστικό, την αυστηρή ιχνηλασιμότητα, και την πλήρη οικονομική ευθύνη των κατασκευαστών ο κανονισμός θέτει υπό έλεγχο και την πρακτική των παράνομων εξαγωγών παλαιών οχημάτων που «βαφτίζονται» μεταχειρισμένα.

Από το 2031, μόνο οχήματα που είναι πραγματικά κατάλληλα για κυκλοφορία θα επιτρέπεται να εξάγονται από την ΕΕ βάζοντας οριστικό τέλος στην παράνομη διοχέτευση «αποβλήτων» σε τρίτες χώρες.

carandmotor.gr