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Την απόφασή του να σταματήσει την καλοκαιρινή του περιοδεία ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Σε ανάρτησή του τονίζει ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία εδώ και καιρό η οποία δεν του επιτρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα των συναυλιών του.

Παράλληλα, υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι σύντομα θα είναι και πάλι σε θέση να τραγουδήσει. Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του επισημαίνει: «Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».