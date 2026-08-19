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Ο Frank Beard, ο επί χρόνια ντράμερ των ZZ Top, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα χθες Τρίτη 18 Αυγούστου.

Ο Μπερντ άφησε την τελευταία του πνοή σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του. Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

56 χρόνια πίσω από τα τύμπανα των ZZ Top

Ο Φρανκ Μπερντ υπήρξε ο ντράμερ των ZZ Top για 56 χρόνια, συνδέοντας το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «Sharp Dressed Man» και «Legs».

Η κλασική σύνθεση του συγκροτήματος με τον Μπερντ στα τύμπανα, τον Μπίλι Γκίμπονς στην κιθάρα και τον Ντάστι Χιλ στο μπάσο αποτέλεσε μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ιστορία της μουσικής. Οι τρεις τους άρχισαν να παίζουν μαζί το 1970 και παρέμειναν ενωμένοι μέχρι τον θάνατο του Χιλ το 2021. Στη συνέχεια, τη θέση του μπασίστα ανέλαβε ο Έλγουντ Φράνσις.

Ο Μπίλι Γκίμπονς αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη και φίλο του, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους πιο φυσικά καινοτόμους ντράμερ» και έναν «γνήσιο γιο του Τέξας».

Όπως ανέφερε, το χαρακτηριστικό παίξιμο του Μπερντ στα τύμπανα ήταν καθοριστικό για τον ήχο των ZZ Top, ενώ τόνισε ότι το συγκρότημα θα συνεχίσει την πορεία του, όπως θα επιθυμούσε ο ίδιος.

Η ακύρωση των συναυλιών

Μετά τον θάνατο του Μπερντ, οι ZZ Top ανακοίνωσαν ότι ακυρώνουν τη συναυλία της Τρίτης στο Σολτ Λέικ Σίτι, καθώς και την εμφάνιση της Τετάρτης 19 Αυγούστου στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Το συγκρότημα αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή αυτό το Σαββατοκύριακο στο Όστιν του Τέξας.

Η χαρακτηριστική εικόνα των ZZ Top

Οι ZZ Top απέκτησαν τεράστια δημοτικότητα τη δεκαετία του 1980, ιδιαίτερα μέσα από το MTV και την εποχή των μουσικών βίντεο.

Το συγκρότημα έγινε γνωστό και για τις μακριές, χαρακτηριστικές γενειάδες των μελών του. Ωστόσο, ο Μπερντ αποτελούσε την εξαίρεση, καθώς συνήθως εμφανιζόταν ξυρισμένος, παρά το γεγονός ότι το επώνυμό του στα αγγλικά είναι «Beard», δηλαδή «γενειάδα».

Οι ZZ Top εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Κατά την τελετή εισαγωγής, ο Μπερντ είχε πει χαρακτηριστικά ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη – και ότι το ίδιο ίσχυε και για εκείνη τη στιγμή.

ertnews.gr