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Τον περασμένο Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Genius Act, θεσπίζοντας ένα εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα stablecoins, κρυπτονομίσματα που συνδέονται με την αξία του δολαρίου, ανοίγοντας επισήμως τον δρόμο σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εκδίδουν stablecoins με ομοσπονδιακή έγκριση.

Υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, υποστηρίζουν ότι η θεσμική κατοχύρωση των stablecoins που στηρίζονται σε δολάρια θα ενίσχυε τη θέση του αμερικανικού νομίσματος ως κυρίαρχου παγκόσμια. Την ίδια άποψη έχει εκφράσει και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Η βασική λογική είναι ότι οι εκδότες stablecoins υποχρεούνται να καλύπτουν τα tokens σε αναλογία ένα προς ένα με περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε δολάρια, όπως τα αμερικανικά έντοκα γραμμάτια. Επομένως, όσο αυξάνεται η χρήση τους, τόσο θα μπορούσε να αυξάνεται η ζήτηση για το αμερικανικό κρατικό χρέος, οδηγώντας σε χαμηλότερες αποδόσεις και φθηνότερο κόστος δανεισμού για το αμερικανικό Δημόσιο και για τους Αμερικανούς δανειολήπτες.

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η διεθνής κυριαρχία του δολαρίου βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Το ποσοστό των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών που διακρατείται σε δολάρια υποχώρησε από 64% το 2015 σε 56% το 2025, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στους παράγοντες που έχουν συμβάλει σε αυτή την εξέλιξη περιλαμβάνονται οι δασμοί του Τραμπ, εντάσεις ακόμη και με στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, καθώς και οι προσπάθειες του να περιορίσει την ανεξαρτησία της Federal Reserve, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος, εξάλλου, έχει πλέον ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια.

Ορισμένοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η ομοσπονδιακή έγκριση των stablecoins μπορεί πράγματι να στηρίξει το δολάριο. “Όσο μεγαλύτερη αποδοχή αποκτούν τα stablecoins, τόσο το δολάριο θα παραμένει κυρίαρχο ως νόμισμα πληρωμών και θα ενισχύεται η ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα”, σημειώνει ο Eswar Prasad, καθηγητής στο Cornell University.

Ωστόσο, το κατά πόσο αυτό θα μεταφραστεί σε χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ είναι λιγότερο ξεκάθαρο. Όπως επισημαίνει ο Amit Seru, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Stanford, όλα εξαρτώνται από την προέλευση των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιούνται για την αγορά των stablecoins.

Αστάθεια

Εάν ένας επενδυτής αγοράσει stablecoins που υποστηρίζονται από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας χρήματα που προηγουμένως βρίσκονταν σε ένα fund χρηματαγοράς, δεν δημιουργείται ουσιαστικά νέα ζήτηση για αμερικανικό χρέος. Απλώς μετακινούνται δολαριακά περιουσιακά στοιχεία.

Αντίθετα, εάν τα stablecoins αγοραστούν, π.χ., με τουρκικές λίρες, τότε δημιουργείται νέα ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει τους Αμερικανούς δανειολήπτες. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η επίδραση θα αφορούσε κυρίως τα βραχυπρόθεσμης λήξης αμερικανικά χρεόγραφα, καθώς η Genius Act απαιτεί από τους εκδότες stablecoins να διατηρούν τα κεφάλαιά τους σε επενδύσεις μέγιστης διάρκειας 93 ημερών.

Η επίδραση στις αποδόσεις των 10ετών Treasuries, οι οποίες λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για στεγαστικά και άλλα καταναλωτικά δάνεια, θα ήταν επομένως πολύ μικρότερη. Ο Seru εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα η έκδοση stablecoins δεν θα οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων και ότι, εάν μειωθούν, αυτό θα οφείλεται κυρίως στον έλεγχο της δημοσιονομικής κατάστασης των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η ταχεία εξάπλωση των stablecoins μπορεί να δημιουργήσει νέες αστάθειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε πρόσφατη μελέτη, η οικονομολόγος του Brookings Institution Nellie Liang και ο καθηγητής Brent Neiman υποστηρίζουν ότι, επειδή ο νόμος απαιτεί την κάλυψη των stablecoins με σχετικά ασφαλή και ρευστά περιουσιακά στοιχεία, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων Treasuries θα μπορούσαν να καταστούν περισσότερο μεταβλητές και απρόβλεπτες.

Η εξάπλωση των stablecoins, παράλληλα, θα μπορούσε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών κυρώσεων και να καταστήσει δυσκολότερη την εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος, καθώς οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν stablecoins πιο “ανώνυμα” σε σχέση με τα δολάρια.

Ακόμη ένας κίνδυνος αφορά την ίδια τη σταθερότητα των stablecoins. Η Genius Act επιχειρεί να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη απαιτώντας πλήρη κάλυψη των tokens από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, κατά προτίμηση έντοκα γραμμάτια, ωστόσο επιτρέπει επίσης τη χρήση βραχυπρόθεσμων δανείων που υποστηρίζονται από Treasuries ή funds χρηματαγοράς.

Πιο προβληματική θεωρείται η δυνατότητα χρήσης ανασφάλιστων τραπεζικών καταθέσεων ως εξασφάλισης. Εάν μια τράπεζα καταρρεύσει, οι καταθέσεις αυτές θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο και το stablecoin να χάσει τη σύνδεσή του με το δολάριο.

Μια μικρή απόκλιση θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές εξαγορές. Εάν ένα stablecoin υποχωρούσε, για παράδειγμα, στα 99 σεντς, οι κάτοχοι θα είχαν κίνητρο να το εγκαταλείψουν για να αποφύγουν απώλειες, προκαλώντας περαιτέρω πτώση της αξίας του και εντείνοντας το φαινόμενο.

Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι για stablecoins που δεν υπάγονται στην Genius Act, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται tokens που εκδίδονται από εταιρείες στο εξωτερικό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Tether, το δημοφιλέστερο stablecoin, ο εκδότης του οποίου εδρεύει στο Ελ Σαλβαδόρ.

Εάν μέρος των περιουσιακών στοιχείων που στηρίζουν ένα stablecoin υποστεί μεγάλη απώλεια, ο εκδότης μπορεί να αναγκαστεί να πουλήσει ασφαλέστερα assets, ασκώντας πιέσεις και στις αντίστοιχες αγορές. “Αυτό που συμβαίνει στις υπεράκτιες αγορές δολαρίου δεν παραμένει εκεί – μεταδίδεται ραγδαία”, σημειώνει ο John Crawford, καθηγητής στο University of California College of the Law στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τον Seru, πάντως, η μεγαλύτερη απειλή για το δολάριο δεν προέρχεται από τα stablecoins ή κάποιο άλλο νόμισμα, αλλά από την υποχώρηση της εμπιστοσύνης στην αμερικανική ηγεσία και στους θεσμούς. “Η τεχνολογία δεν μπορεί να αντισταθμίσει τους αδύναμους θεσμούς”, σημειώνει, επισημαίνοντας ότι το δολάριο παραμένει κυρίαρχο επειδή οι άνθρωποι εμπιστεύονται το πολιτικο-οικονομικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από αυτό.

Απόδοση – Επιμέλεια: Γιώργος Δ. Παυλόπουλο

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