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Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά από αναφορά για ύποπτο drone που φέρεται να εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας από τη Λευκορωσία, με τις αρχές να κλείνουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους και να κινητοποιούν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, μαχητικά που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική απογειώθηκαν μετά την αναφορά για την παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Τις πληροφορίες για το περιστατικό και την κινητοποίηση που ακολούθησε γνωστοποίησε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές απηύθυναν σύσταση προς τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή του Βίλνιους να παραμείνουν σε ετοιμότητα ώστε να αναζητήσουν καταφύγιο, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

protothema.gr