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Η Αστυνομία Κύπρου πραγματοποιεί αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, εκστρατεία αστυνόμευσης, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβάσεων που αφορούν τη χρήση προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστές, μοτοποδηλάτες, ποδηλάτες και χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της Αστυνομίας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Τα στοιχεία για τις οδικές συγκρούσεις καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του ζητήματος. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονταν μοτοσικλετιστές, μοτοποδηλάτες, χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας, ποδηλάτες.

Κατά τη διάρκεια της αυριανής εκστρατείας, τα μέλη της Αστυνομίας θα διενεργούν ελέγχους σε παγκύπρια βάση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του προβλεπόμενου προστατευτικού κράνους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί παράλληλα και σε άλλες σοβαρές παραβάσεις που συνδέονται με την οδική ασφάλεια, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών, η υπερβολική ταχύτητα, η αμελής, αλόγιστη ή επικίνδυνη οδήγηση και η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Η Αστυνομία Κύπρου καλεί όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διακινήσεις τους.