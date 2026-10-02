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Στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, μέλη της Τροχαίας Αμμοχώστου πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο 24ωρο εκστρατεία ελέγχου σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προέκυψαν 34 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν εννέα περιπτώσεις χρήσης συσκευής εκτός λωρίδας διακίνησης, οκτώ περιπτώσεις μη χρήσης κράνους, τρεις περιπτώσεις χρήσης σε μη επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, κά.