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Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Άρη Λάμπρου Παπαχαραλάμπους, ποδοσφαιριστή της Κ17 της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η οικογένεια του κυπριακού ποδοσφαίρου αποχαιρετά τον νεαρό ποδοσφαιριστή, με ομάδες να εκφράζουν μέσω συλλυπητήριων ανακοινώσεων τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια και τους οικείους του.
Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ
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