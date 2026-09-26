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Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Άρη Λάμπρου Παπαχαραλάμπους, ποδοσφαιριστή της Κ17 της Ε.Ν. Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η οικογένεια του κυπριακού ποδοσφαίρου αποχαιρετά τον νεαρό ποδοσφαιριστή, με ομάδες να εκφράζουν μέσω συλλυπητήριων ανακοινώσεων τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

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