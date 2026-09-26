Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Υπόθεση λαθροθηρίας διερευνά στην επαρχία Πάφου η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 21 ετών. Κατά τις έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν στην κατοικία και υποστατικά των δύο υπόπτων, σκοτωμένα άγρια πτηνά, ένα κυνηγετικό πυροβόλο όπλο, καθώς και άλλα τεκμήρια που σχετίζονται με την υπόθεση λαθροθηρίας.

Συγκεκριμένα, μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας, της ΜΜΑΔ, σε συνεργασία με άλλα μέλη της Αστυνομίας, διενήργησαν χθες επιχείρηση στην επαρχία Πάφου, κατόπιν πληροφορικών αναφορικά με λαθροθηρία. Γύρω στις 11.00 το βράδυ, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν αυτοκίνητο να οδηγείται σε χωράφι, με τον οδηγό να καταδιώκει με το όχημα ένα λαγό.

Στην προσπάθεια των μελών της Αστυνομίας να ανακόψουν για έλεγχο το όχημα, ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Ωστόσο, τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν το όχημα και υπέβαλαν σε έλεγχο τα τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτό. Πρόκειται για 23χρονο, για 21χρονο και 19χρονη.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα, εντοπίστηκαν 26 πλήρη φυσίγγια δίκαννου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου, καθώς και τρία χρησιμοποιημένα φυσίγγια δίκαννου και μονόκαννου κυνηγετικού πυροβόλου όπλου. Ακολούθησαν έρευνες κατά τις οποίες στην οικία και υποστατικά του 23χρονου και 21χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Αριθμός σκοτωμένων άγριων πτηνών

Τρία νάιλον σακούλια που περιείχαν ποσότητα μαύρου κρέατος, με τις εξετάσεις για εξακρίβωση του είδους ζώου από το οποίο προέρχεται να συνεχίζονται

Ένα δίκαννο κυνηγετικό πυροβόλο όπλο

Μια σιδερένια παγίδα, που πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται για παγίδευση ζώων

Ένα αυτοσχέδιο σύστημα για αναπαραγωγή μιμητικών ήχων πουλιών

15 πλαστικά δοχεία φυτοφάρμακου, περιεκτικότητας ενός λίτρου

Δύο ανιχνευτές μετάλλων

Μια συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Επίσης, εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για να τύχουν εξετάσεων, δύο κινητά τηλέφωνα των δύο υπόπτων, στα οποία φαίνεται να υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, που πιστεύεται ότι σχετίζονται με λαθροθηρία.

Οι 23χρονος και 21χρονος συνελήφθησαν από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Η 19χρονη αποδεσμεύτηκε, αφού δεν προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο εναντίον της σε σχέση με την υπόθεση λαθροθηρίας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.