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Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Πάφο για τα σοβαρά επεισόδια που προκλήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Πάφου, μεταξύ ομάδας νεαρών αλλοδαπών. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου έχουν προσαχθεί ήδη αρκετοί αλλοδαποί, ενώ συνεχίζεται η μελέτη οπτικού υλικού που έχει εξασφαλισθεί για ταυτοποίηση των ενεχομένων στο επεισόδιο προκειμένου να συλληφθούν οι μετέχοντες και να διασαφηνισθούν τα αίτια του βίαιου συμβάντος.

Όπως φαίνεται από τις αποκλειστικές εικόνες του PafosNet, ο άγριος καυγάς διαδραματίσθηκε στην κυριολεξία στη μέση του δρόμου, έξω από ταχυφαγείο επί της κεντρικής λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Οι νεαροί γρονθοκοπούνταν, πετούσαν καρέκλες και εξύβριζαν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει για αρκετή ώρα αναστάτωση στην πολυσύχναστη αυτή περιοχή, ενώ έντρομοι παρακολουθούσαν περίοικοι, καταστηματάρχες και διερχόμενοι αυτοκινητιστές.

Με την έλευση της Αστυνομίας οι συμπλεκόμενοι έσπευσαν να εξαφανισθούν και οι έρευνες συνεχίζονται.