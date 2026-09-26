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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει πει σε συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανή την επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία της εφημερίδας.

Η Τεχεράνη είχε διαβιβάσει στην Ουάσινγκτον, μέσω Κατάρ, ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών, το οποίο, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ και σε παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

«Η επιλογή βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αραγτσί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Το ιρανικό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ.

Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία για πυραύλους και drones

Την ίδια ώρα, η ένταση εξαπλώνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς την περιοχή Χαμίς Μουσάιτ, ενώ τα δύο drones είχαν στόχο το Ριάντ. Η σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα είχε εκδώσει στη διάρκεια της νύχτας προειδοποιήσεις για τις περιοχές Χαμίς Μουσάιτ και Άμπχα.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και θαλάσσιων στόχων, δημιουργώντας ένα ακόμη μέτωπο στην ευρύτερη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής.

Μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο Χιζάμ Αλασάντ, προειδοποίησε ότι οι τελευταίες επιχειρήσεις αποτελούν μόνο μια «μικρή πρόβα» ενόψει ευρύτερης κλιμάκωσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον των ιερών πόλεων του Ισλάμ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Μέκκα ή τη Μεδίνα θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για το Ισλαμαμπάντ.

Έκτακτος στρατιωτικός συντονισμός στο Ριάντ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν εντείνουν τον στρατιωτικό συντονισμό τους στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής συμφωνίας που προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Οι στρατιωτικοί επικεφαλής των τριών χωρών συναντήθηκαν στο Ριάντ, εξετάζοντας τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ζητήματα ανταλλαγής πληροφοριών, στρατιωτικού συντονισμού και συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων.

Στο πλευρό του Ριάντ κινείται και η Γαλλία. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα αποστείλει στρατιωτικό προσωπικό και αμυντικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, με στόχο την προστασία της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, κομβικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές του βασιλείου.