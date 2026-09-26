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Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η περιβόητη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Ο πλανητάρχης και ο διεκδικητής πλανητάρχης, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν τις μεταξύ τους εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Τώρα, θα πείτε, δεν μας αρκούν τα δικά μας ζητήματα, θα ασχολούμαστε με τον Τραμπ και τον Σι;

Έλα όμως που οι δυο αυτοί άντρες πιθανό στη συγκεκριμένη συνάντηση να έχουν καθορίσει την οικονομική, εμπορική και τεχνολογική πορεία των επόμενων χρόνων;

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας και δη οι καταναλωτές έχουν αρκετά να σκεφτούν το τελευταίο διάστημα και, εν προκειμένω, αρκετές προκλήσεις να υπερπηδήσουν. Από το ενεργειακό και την ακρίβεια, στο κυκλοφοριακό, τους μισθούς, τις συντάξεις. Όλα αυτά μας αναγκάζουν να απομονωνόμαστε στον μικρόκοσμο μας και να αδιαφορούμε σε μεγάλο βαθμό για τις διεθνείς εξελίξεις.

Γιατί, λοιπόν, ήταν σημαντική η συνάντηση των δυο ηγετών;

Αρκεί να δούμε τον κατάλογο με τα άτομα που παρευρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση. Ανάμεσά τους, ο Σαμ Άλτμαν CEO της OpenAI και ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος της εταιρείας, ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, ο παρουσιαστής του Fox News, Μπρετ Μπέιερ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta (Facebook).

Ο κατάλογος δεν σταματά εδώ. Ο Τζένσεν Χουάνγκ CEO της Nvidia, ο Ίλον Μασκ CEO της Tesla, ο Σουντάρ Πιτσάι CEO της Alphabet (Google), ο Σάτια Ναντέλα επικεφαλής της Microsoft, ο Μπερνάρ Αρνό του γαλλικού ομίλου LVMH, η Τζέιν Φρέιζερ CEO της Citigroup, ο Τζέιμι Ντίμον CEO της JPMorgan Chase, ο Μάικλ Ντελ CEO της Dell.

Και αρκετά άλλα άτομα, με αρκετά μηδενικά στους λογαριασμούς τους, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα καθορίζουν την καθημερινότητα μας. Παρενθετικά, εδώ να πούμε ότι οι πλείστες εκ των πιο πάνω εταιρειών, προμηθεύονται προϊόντα και πρώτες ύλες από κινεζικές εταιρείες. Ακόμη και ανταγωνιστικές.

Πάμε τώρα μερικά χρόνια πίσω. Η πρώτη μεγάλης κλίμακας διεθνής συνάντηση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά την έναρξη του πολέμου πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Ιουλίου 2022 στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Ποιοι είχαν πάρει μέρος σε εκείνη τη συνάντηση πέραν των πολιτικών και διπλωματών;

Εκπρόσωποι της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, της J.P. Morgan Chase, η οποία συνεργάστηκε στενά με την ουκρανική κυβέρνηση για τη χρηματοοικονομική δόμηση της ανασυγκρότησης, της Citigroup (Citi) και McKinsey & Company και ορισμένοι άλλοι εκλεκτοί της Wall Street.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι τη Δευτέρα θα δώσουν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα. «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαχειριζόμενου εμπορίου… έχουμε σημειώσει πρόοδο και τη Δευτέρα, νομίζω, θα δημοσιοποιήσουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για όσα έχουμε επιτύχει τις τελευταίες εβδομάδες στις διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Είναι φανερό από την παρουσία των πιο πάνω καλεσμένων ότι δεν χρειάζεται να ανακοινωθούν και πάρα πολλά. Η πίτα έχει μοιραστεί και το ισοζύγιο δυνάμεων θα διατηρηθεί μέχρι νεοτέρας. Είναι φανερό επίσης ποιες εταιρείες θα βγουν κερδισμένες και ποιες θα κινούν τα νήματα για τις επόμενες εξελίξεις. Είναι φανερό, τέλος, ότι μπορεί οι πολιτικοί να βγαίνουν στην πρώτη γραμμή, αλλά το χρώμα του χρήματος είναι εκείνο που εν τέλει καθορίζει τις εξελίξεις.