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Όλο και περισσότεροι καθηγητές απορρίπτουν τον μόνιμο διορισμό τους στην εκπαίδευση και γυρίζουν την πλάτη στις αίθουσες διδασκαλίας.

Η εν λόγω τάση γίνεται ακόμη πιο αισθητή στην Τεχνική Εκπαίδευση, με τους καθηγητές να φαίνεται ότι βρίσκουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες έξω από τα σχολεία. Το φαινόμενο, όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από αρμόδια πηγή, προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας, υπό τη σκέψη ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στελέχωσης. Την ίδια στιγμή, προβληματισμό εκφράζουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, πριν να είναι αργά.

«Κάθε χρόνο επιδεινώνεται η κατάσταση. Πέρσι φάνηκε ότι το ζήτημα λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις», ανέφερε η πηγή του Υπουργείου Παιδείας και πρόσθεσε πως ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δεν αποδέχεται τις θέσεις διορισμού. Μάλιστα, υπογραμμίστηκε, ότι τη μονιμοποίηση στα σχολεία απορρίπτουν ακόμη και εκπαιδευτικοί από τον κατάλογο διορισίμων, δηλαδή άτομα που παρακάθησαν στις εξετάσεις και πέτυχαν σε αυτές.

Διαπίστωση από πλευράς Υπουργείου, είναι ότι το πρόβλημα διογκώνεται στην Τεχνική Εκπαίδευση, κυρίως σε τομείς όπως η πληροφορική, η αρχιτεκτονική και ειδικότητες όπως των πολιτικών μηχανικών και των υδραυλικών. «Φαίνεται πως είναι καλύτερα τα ωφελήματα στην αγορά εργασίας απ’ ότι στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να τους προσελκύσουν τα σχολεία», σημειώθηκε.

Το φαινόμενο διαπιστώνει και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), Παναγιώτης Αντωνίου, ο οποίος ανέφερε στον «Φ» ότι απορρίπτουν τις θέσεις εκπαιδευτικοί από τον κατάλογο διορισίμων, αλλά κυρίως από τον (παλιό) κατάλογο διοριστέων και αυτό αφορά πολλές ειδικότητες, τόσο από τη Μέση όσο και από την Τεχνική Εκπαίδευση.

«Σαφώς αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σε άλλους τομείς, ίσως πιο προσοδοφόρους. Εξάλλου, δεν είναι εύκολο κάποιος να ενταχθεί την σήμερον ημέρα στα σχολεία», είπε και πρόσθεσε: «Είναι από τα θέματα που μας δυσκολεύουν στην στελέχωση. Κάποιοι δεν απαντούν καθόλου ή δεν εμφανίζονται στα σχολεία. Προφανώς μετά από χρόνια αναμονής (σ.σ. στον κατάλογο διοριστέων) όταν έρθει η ώρα, διαπιστώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει να εργαστούν στα σχολεία».

«Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έγινε λιγότερο ελκυστικό»

Η απόρριψη μόνιμων θέσεων διορισμού μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι σημερινό φαινόμενο, ανέφερε ο πρόεδρός της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Όμως, είπε στον «Φ», κατά τη φετινή χρονιά «παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό, κάτι που προκαλεί προβλήματα στη στελέχωση των σχολικών μονάδων».

Η αύξηση του φαινομένου, σημείωσε, από τη μια «οφείλεται στον αυξημένο αριθμό μονιμοποιήσεων και από την άλλη δείχνει ότι ίσως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει αρχίσει να γίνεται λιγότερο ελκυστικό, με αποτέλεσμα κάποιοι να προτιμούν να παραμένουν σε άλλο εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα».

Η συγκεκριμένη παρατήρηση, τόνισε, σε συνδυασμό με «τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις διορισίμων, πρέπει να μελετηθεί με σοβαρότητα και να παρθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να μην παρατηρηθεί μελλοντικά και στην Κύπρο, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών».

Λυσάνδρου: Έψαχναν συγκεκριμένες ειδικότητες εκτός καταλόγου

Υπάρχουν ειδικότητες στην Τεχνική Εκπαίδευση που έχουν καλύτερους όρους εργασίας εκτός σχολείων, υπογράμμισε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΛΤΕ, Παναγιώτης Λυσάνδρου. Ανάμεσα σε αυτές είναι των μηχανικών, των μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μηχανολόγων μηχανικών, των πολιτικών μηχανικών, των αρχιτεκτόνων.

«Οι ενδείξεις που έχουμε, είναι πως αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που απορρίπτουν τις θέσεις εκπαιδευτικού. Μία αιτία είναι πως οι μισθοί τους είναι καλύτεροι αλλού. Βεβαίως αποθαρρύνουν και οι δύσκολες συνθήκες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού», είπε.

«Μας ανησυχεί η τάση που παρατηρείται. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν οριακά για την τη στελέχωση. Είναι κάτι που είδαμε και στο παρελθόν στην Τεχνική Εκπαίδευση, όπου έψαχναν συγκεκριμένες ειδικότητες εκτός καταλόγου».

Μια λύση, επισήμανε ο κ. Λυσάνδρου, που επετράπη και στο παρελθόν για κάποιες ειδικότητες ήταν να διατηρήσουν για ορισμένο διάστημα και την απογευματινή τους δουλειά. «Εμείς ζητάμε να επιτραπεί αυτό σε μόνιμη βάση, ώστε μεταξύ άλλων να παραμένουν οι διάφοροι κλάδοι και ενημερωμένοι».

Εξάλλου, είπε, ίσως κάτι τέτοιο να λειτουργήσει ως επιπρόσθετο κίνητρο για τους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, ο κ. Λυσάνδρου είπε, πως μια καλύτερη διαχείριση της παραβατικότητας στα σχολεία, ίσως τα μετατρέψει σε πιο θελκτικό εργασιακό περιβάλλον.