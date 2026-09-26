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Δύο θέσεις βοηθών αρχιπύραρχων ξεκλειδώνουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να αναπληρώνουν εκ περιτροπής τον αρχιπύραρχο και να διορίζονται στις διάφορες επιτροπές, χωρίς τη συμμετοχή της Αστυνομίας.

Με νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβλέπονται αντί ανώτερων αξιωματικών δυο θέσεις βοηθών αρχιπύραρχων, οι οποίες θα είναι αμέσως μετά τη θέση του αρχιπύραρχου (πρώην διευθυντή) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά το πρότυπο των βοηθών αρχηγών της Αστυνομίας.

Οι δύο βοηθοί αρχιπύραρχοι θα διορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης μετά από αξιολόγηση που θα γίνεται και εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια στην ίδια θέση. Οι βοηθοί αρχιπύραρχοι θα αντικαταστήσουν τον βοηθό αρχηγό Αστυνομίας που συμμετείχε στις Πειθαρχικές Επιτροπές ή στις Επιτροπές Προαγωγής, ενώ σ’ αυτές θα συμμετέχει και ένας Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης βοηθών αρχιπύραρχων, καθίστανται υποψήφιοι για προαγωγή στο βαθμό του αρχιπύραρχου οι υπηρετούντες ανώτεροι αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας στον βαθμό του πύραρχου, νοουμένου ότι πληρούν και τα υπόλοιπα προσόντα που καθορίζονται.

Όπως προνοείται στο νομοσχέδιο, οι υποψήφιοι για το βαθμό του βοηθού αρχιπύραρχου αξιολογούνται από επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον αρχιπύραρχο ως πρόεδρο, έναν βοηθό και έναν λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται σε ιεραρχικά ανώτερη θέση ή τάξη, ύστερα από συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τους οποίους διορίζει ο υπουργός.