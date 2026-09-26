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Η CSR συνδέει την κοινωνική προσφορά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πώς τα κριτήρια ESG και η ευρωπαϊκή οδηγία CSRD ενισχύουν αυτή τη σχέση, τι δείχνουν τα κυπριακά στοιχεία και γιατί η τεκμηρίωση αποτελεί την ισχυρότερη απάντηση στο greenwashing.

Μια υποτροφία μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Μια δωρεά μπορεί να εξοπλίσει έναν θάλαμο νοσοκομείου. Μια σταθερή συνεργασία με μια κοινωνική οργάνωση μπορεί να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες.

Αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν μια ορατή και πολύτιμη πλευρά της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η συνολική εικόνα, όμως, διαμορφώνεται και μέσα στην επιχείρηση, στις συνθήκες εργασίας, στις αποφάσεις της διοίκησης, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στις σχέσεις με τους προμηθευτές.

Για την Κύπρο, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε μια οικονομία που στηρίζεται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις, η κοινωνική προσφορά μπορεί να συνυπάρχει με περιορισμένους πόρους, άτυπες διαδικασίες και δυσκολίες μέτρησης των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί θεσμοί, επιχειρηματικά δίκτυα και εργαλεία που επιδιώκουν να εντάξουν την υπευθυνότητα στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η CSR, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, και η σύνδεσή της με δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές έννοιες που είναι τα κριτήρια ESG και η +ευρωπαϊκή οδηγία CSRD. Η σχέση τους εξηγεί πώς μια δέσμευση μετατρέπεται σε πρακτική, πώς αξιολογείται η πρόοδος και πότε η δημοσιοποίηση στοιχείων αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Η ευθύνη αρχίζει από την καθημερινή λειτουργία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη με βάση την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Στο περιεχόμενό της εντάσσονται κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά ζητήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των καταναλωτών, ως μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας. Η τήρηση της νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Στην πράξη, μια επιχείρηση που χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα χρειάζεται να εξετάζει και τις ευκαιρίες κατάρτισης του προσωπικού της. Μια εταιρεία που στηρίζει περιβαλλοντικές δράσεις έχει λόγο να γνωρίζει τη δική της κατανάλωση ενέργειας και νερού. Η εξωτερική προσφορά αποκτά μεγαλύτερη συνοχή όταν συνδέεται με την εσωτερική συμπεριφορά.

Οι δωρεές και οι χορηγίες διατηρούν την αυτοτελή αξία τους. Δεν αναιρούν, ωστόσο, ενδεχόμενες αδυναμίες στις εργασιακές πρακτικές, στην ασφάλεια των προϊόντων ή στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υπευθυνότητα μιας εταιρείας αξιολογείται μέσα από το σύνολο των επιλογών της.

Αυτό προϋποθέτει συμμετοχή της διοίκησης. Ποιοι επηρεάζονται από τη δραστηριότητα; Ποιες επιβαρύνσεις μπορούν να περιοριστούν; Ποιες κοινωνικές ανάγκες μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η εταιρεία; Οι απαντήσεις καθορίζουν μια στρατηγική CSR προσαρμοσμένη στο αντικείμενο, στο μέγεθος και στις δυνατότητές της.

Η προσφορά χρειάζεται στόχο και διάρκεια

Ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς αποκτά μεγαλύτερη χρησιμότητα όταν σχεδιάζεται σε συνεργασία με τους ανθρώπους και τους φορείς που γνωρίζουν την ανάγκη. Η επιλογή της δράσης, η διάρκεια της υποστήριξης και η αξιολόγηση του αποτελέσματος χρειάζεται να συνδέονται μεταξύ τους.

Σε ένα πρόγραμμα υποτροφιών, για παράδειγμα, η αποτίμηση μπορεί να εξετάζει την ολοκλήρωση των σπουδών και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για τους συμμετέχοντες. Σε μια συνεργασία για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών, σημασία έχουν η συνέχεια της βοήθειας, η ποιότητα των υπηρεσιών και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.

Το ποσό που διατέθηκε περιγράφει τους πόρους. Το κοινωνικό αποτέλεσμα περιγράφει την αλλαγή που επιτεύχθηκε. Η διάκριση επιτρέπει στην επιχείρηση να βελτιώνει τις παρεμβάσεις της, αντί να περιορίζεται στην καταμέτρηση εκδηλώσεων, συμμετοχών ή δημοσιευμάτων.

Η διάρκεια προσφέρει επίσης σταθερότητα στους συνεργαζόμενους οργανισμούς. Μια πολυετής δέσμευση μπορεί να επιτρέψει τον προγραμματισμό υπηρεσιών και την καλύτερη παρακολούθηση των αναγκών. Προϋποθέτει, βεβαίως, πόρους και συνέχεια πέρα από τον ετήσιο επικοινωνιακό σχεδιασμό.

CSR, ESG και CSRD: Διαφορετικοί ρόλοι, κοινά πεδία

Η CSR περιγράφει την ευρύτερη ευθύνη της επιχείρησης και τις πρακτικές με τις οποίες την αναλαμβάνει. Τα ESG οργανώνουν την εξέταση της εταιρικής συμπεριφοράς σε τρεις διαστάσεις: περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση.

Η περιβαλλοντική διάσταση περιλαμβάνει ζητήματα όπως η ενέργεια, οι εκπομπές, το νερό και τα απόβλητα. Η κοινωνική αφορά, μεταξύ άλλων, τους εργαζομένους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινότητες. Η εταιρική διακυβέρνηση εξετάζει τη διοίκηση, την εποπτεία, την επιχειρηματική δεοντολογία και τη λογοδοσία.

Τα ESG αποτελούν πλαίσιο οργάνωσης και αξιολόγησης πληροφοριών. Δεν συνιστούν από μόνα τους ένα ενιαίο πιστοποιητικό υπευθυνότητας. Η αξία μιας αξιολόγησης εξαρτάται από τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και το αντικείμενο που εξετάζει.

Η CSRD, η ευρωπαϊκή οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας, προσθέτει τη διάσταση της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης για τις εταιρείες που υπάγονται σε αυτήν. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ESRS, μέσα σε θεσμικό πλαίσιο αναφοράς και διασφάλισης. Η έκθεση επιτρέπει την αξιολόγηση της επιχείρησης, χωρίς η δημοσίευσή της να εγγυάται υψηλές επιδόσεις.

Πώς συνδέονται στην πράξη

Ένα υποθετικό παράδειγμα κυπριακού ξενοδοχείου κάνει τη σχέση σαφέστερη. Η διοίκηση αποφασίζει, στο πλαίσιο της CSR, να δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση νερού, στην ανάπτυξη του προσωπικού και στη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς.

Οι δεσμεύσεις μετατρέπονται σε παρεμβάσεις όπως αποδοτικότερο εξοπλισμό, εντοπισμό διαρροών, προγράμματα κατάρτισης και αλλαγές στις προμήθειες. Η παρακολούθηση των σχετικών ESG παραμέτρων δείχνει την κατανάλωση ανά διανυκτέρευση, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και το μερίδιο των τοπικών αγορών.

Εφόσον η επιχείρηση υπάγεται στην CSRD, οι ουσιώδεις πληροφορίες εντάσσονται στην προβλεπόμενη αναφορά. Η δέσμευση συνδέεται έτσι με διαδικασίες, αποτελέσματα και εξωτερική λογοδοσία.

Οι αριθμοί χρειάζονται πάντως ερμηνεία. Η κατανάλωση νερού ανά διανυκτέρευση μπορεί να μειώνεται, ενώ η συνολική κατανάλωση αυξάνεται λόγω περισσότερων επισκεπτών. Η αξιόπιστη παρουσίαση περιλαμβάνει το απαραίτητο πλαίσιο και εξηγεί τις μεταβολές.

Αυτή η οπτική συνδέεται με τη «διπλή ουσιαστικότητα» δηλαδή την εξέταση τόσο των επιπτώσεων της εταιρείας στους ανθρώπους και στο περιβάλλον όσο και των οικονομικών επιδράσεων των ζητημάτων βιωσιμότητας στην ίδια. Η χρήση νερού επηρεάζει τους τοπικούς πόρους, ενώ η έλλειψή του μπορεί να επηρεάζει το κόστος και τη λειτουργία της μονάδας.

Η κυπριακή εφαρμογή και οι ευρωπαϊκές αλλαγές

Στην Κύπρο, η εναρμόνιση με την CSRD συνοδεύτηκε από νομοθετικές αλλαγές το 2025. Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος αναφέρει ότι η σχετική τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου εγκρίθηκε από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 29 Ιουλίου 2025. Η εξέλιξη συνδέει τις εκθέσεις βιωσιμότητας με το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και εταιρικής πληροφόρησης.

Ακολούθησε η ευρωπαϊκή αναθεώρηση. Στις 24 Φεβρουαρίου 2026, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε την απλοποίηση των απαιτήσεων, περιορίζοντας το πεδίο της CSRD κατά βάση σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και καθαρό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €450 εκατ. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες για ομίλους και επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς και περιορισμοί στη μεταφορά απαιτήσεων πληροφόρησης σε μικρότερους συνεργάτες.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, η υπαγωγή χρειάζεται να εξετάζεται με βάση τα εφαρμοστέα κριτήρια, την εταιρική δομή, τις μεταβατικές ρυθμίσεις και την εθνική νομοθεσία. Τα νέα ευρωπαϊκά όρια δεν επιτρέπουν από μόνα τους ασφαλή καταμέτρηση των κυπριακών εταιρειών που παραμένουν υπόχρεες.

Η περιορισμένη υποχρέωση αναφοράς δεν εξαλείφει την ανάγκη υπεύθυνης λειτουργίας. Μια μικρότερη επιχείρηση μπορεί να χρειάζεται στοιχεία για να κατανοήσει το κόστος της, να βελτιώσει τις πρακτικές της ή να ανταποκριθεί σε ερωτήματα πελατών και χρηματοδοτικών οργανισμών.

Η Εθνική Προδιαγραφή και το CSR Cyprus

Η Κύπρος διαθέτει Εθνική Προδιαγραφή και σχετικό οδηγό για την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ΕΚΕ. Η λογική ενός τέτοιου συστήματος είναι να συνδέει την πολιτική υπευθυνότητας με στόχους, αρμοδιότητες, διαδικασίες και αξιολόγηση. Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών διαθέτει το σχετικό υλικό και έχει δημοσιεύσει διαδικασία συνεργασίας με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Παράλληλα λειτουργεί το CSR Cyprus, το επιχειρηματικό δίκτυο για την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα. Στην ιστοσελίδα του αναφέρει 72 μέλη, περισσότερους από 20.000 εργαζομένους και εκπροσώπηση άνω του 25% του κυπριακού ΑΕΠ. Πρόκειται για στοιχεία που δημοσιοποιεί το ίδιο το Δίκτυο.

Η συμμετοχή σε ένα δίκτυο και η εγγραφή στο κρατικό μητρώο είναι διαφορετικές διαδικασίες. Οι δύο αριθμοί δεν μετρούν το ίδιο πράγμα και δεν προσφέρονται για κατάταξη των επιχειρήσεων ως περισσότερο ή λιγότερο υπεύθυνων.

Η παρουσία τους δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι συμμετοχή όπως ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειρίας, ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων, πιστοποίηση και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματικότητά τους κρίνεται από το κατά πόσο βοηθούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν σταθερές πρακτικές.

Μια οικονομία πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το μέγεθος είναι καθοριστικό για την κυπριακή συζήτηση. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 2023 λειτουργούσαν 125.152 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 94,8% απασχολούσε λιγότερα από δέκα πρόσωπα. Μόλις 156 επιχειρήσεις απασχολούσαν τουλάχιστον 250 πρόσωπα.

Για μια οικογενειακή μονάδα, η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος βιωσιμότητας μπορεί να είναι ανέφικτη. Υπάρχει, ωστόσο, δυνατότητα επιλογής λίγων προτεραιοτήτων, ανάθεσης ευθύνης και παρακολούθησης βασικών αποτελεσμάτων. Η διαδικασία χρειάζεται να είναι ανάλογη με τη δραστηριότητα και τους διαθέσιμους πόρους.

Ένα εστιατόριο μπορεί να επικεντρωθεί στη σπατάλη τροφίμων και στις συνθήκες εργασίας. Μια κατασκευαστική εταιρεία στην ασφάλεια και στη διαχείριση υλικών. Μια επιχείρηση υπηρεσιών στην κατάρτιση, στην προσβασιμότητα και στην προστασία των πελατών.

Το πρακτικό ζητούμενο είναι να αποφεύγονται πολύπλοκες διαδικασίες χωρίς σαφή χρησιμότητα. Η συλλογή δεδομένων έχει αξία όταν βοηθά τη διοίκηση να εντοπίζει προβλήματα, να αποφασίζει και να παρακολουθεί εάν οι παρεμβάσεις απέδωσαν.

Νερό, ενέργεια και τοπική κοινωνία

Για δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η γεωργία και οι κατασκευές, η διαχείριση φυσικών πόρων προσφέρει άμεσο πεδίο σύνδεσης της CSR με την επιχειρηματική λειτουργία. Η καταγραφή κατανάλωσης, η συντήρηση εγκαταστάσεων και η πρόληψη απωλειών μπορούν να υποστηρίξουν τόσο περιβαλλοντικούς όσο και λειτουργικούς στόχους.

Σε ένα ξενοδοχείο, η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει το νερό, την ενέργεια, τα απόβλητα και τις προμήθειες. Σε μια παραγωγική μονάδα, την αποδοτικότητα του εξοπλισμού και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Κάθε επιλογή χρειάζεται αξιολόγηση με βάση τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η σχέση με την τοπική κοινωνία είναι εξίσου σημαντική. Οι κάτοικοι μιας περιοχής μπορεί να επηρεάζονται από θόρυβο, κυκλοφορία ή πίεση στις υποδομές. Ο διάλογος αποκτά περιεχόμενο όταν η επιχείρηση καταγράφει τα ζητήματα και ενημερώνει για τις παρεμβάσεις της.

Η υποστήριξη τοπικών προμηθευτών μπορεί επίσης να ενταχθεί στη στρατηγική CSR, με σαφή κριτήρια ποιότητας, συνέπειας και υπευθυνότητας. Η γεωγραφική εγγύτητα από μόνη της δεν αποδεικνύει συνολική περιβαλλοντική ή κοινωνική υπεροχή.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Η εταιρική ευθύνη στην Κύπρο χρειάζεται να δίνει ανάλογη βαρύτητα στον κοινωνικό πυλώνα. Η ασφάλεια, η ίση μεταχείριση, οι ευκαιρίες εξέλιξης και η προστασία από παρενόχληση επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή των πολιτικών σε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων εποχικών και αλλοδαπών εργαζομένων. Η ενημέρωση χρειάζεται να είναι κατανοητή και οι διαδικασίες παραπόνων προσβάσιμες, με εμπιστευτικότητα και ουσιαστική διερεύνηση.

Η διοίκηση οφείλει να γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη εφαρμογής, ποιος παρακολουθεί την πρόοδο και πώς αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις. Η ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας έχει περιορισμένη χρησιμότητα εάν οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί.

Η CSR διαπερνά επομένως ολόκληρη την επιχείρηση. Το ανθρώπινο δυναμικό, οι προμήθειες, η οικονομική διεύθυνση και η παραγωγή επηρεάζουν διαφορετικές πλευρές της ίδιας δέσμευσης.

Greenwashing: Η αντίστροφη μέτρηση

Η αξιοπιστία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δοκιμάζεται όταν η δημόσια εικόνα μιας επιχείρησης υπερβαίνει τις πραγματικές επιδόσεις της. Το greenwashing, δηλαδή η παραπλανητική περιβαλλοντική προβολή, μπορεί να εμφανίζεται μέσα από αόριστους χαρακτηρισμούς, επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων ή υποσχέσεις που δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένο σχέδιο.

Στην Κύπρο, η αντιμετώπισή του αποκτά πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 εφαρμόζονται οι νέες απαιτήσεις για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση, τις οποίες μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο η τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου. Το πλαίσιο ενισχύει την προστασία από παραπλανητικές πρακτικές και την πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/825.

Για τις επιχειρήσεις, η προσαρμογή αφορά όσα προβάλλουν στην αγορά: τις αναφορές στις ιστοσελίδες τους, τις διαφημιστικές εκστρατείες, τις ετικέτες και τις συσκευασίες. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ετοιμάσει οδηγό εφαρμογής, με κατευθύνσεις και για τη διαχείριση προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί, εισαχθεί ή διατεθεί στην αλυσίδα διανομής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ισχυρισμοί για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επισκευής και την ανακυκλωσιμότητά τους.

Παράλληλα, ενισχύεται η αντιμετώπιση υποσχέσεων για μελλοντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις χωρίς σαφείς, επαληθεύσιμες και τεκμηριωμένες δεσμεύσεις, καθώς και της προβολής πλεονεκτημάτων που δεν σχετίζονται ουσιαστικά με το προϊόν ή την επιχείρηση.

Η διαφάνεια επεκτείνεται στις υπηρεσίες σύγκρισης προϊόντων με βάση χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Ο καταναλωτής χρειάζεται να γνωρίζει τη μεθοδολογία, τα προϊόντα και τους προμηθευτές που περιλαμβάνονται, καθώς και τον τρόπο επικαιροποίησης των πληροφοριών. Ενισχύεται επίσης η ενημέρωση πριν από την αγορά για εγγυήσεις, ενημερώσεις λογισμικού και δυνατότητες επισκευής, όπου εφαρμόζονται οι σχετικές απαιτήσεις.

Για μια κυπριακή επιχείρηση, αυτό σημαίνει ότι χαρακτηρισμοί όπως «πράσινο ξενοδοχείο» ή «φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν» χρειάζονται συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μια βελτίωση στη συσκευασία δεν περιγράφει αυτομάτως τις συνολικές επιπτώσεις ενός προϊόντος. Αντίστοιχα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί συνολικά βιώσιμη μια εταιρεία.

Εδώ συναντιούνται η CSR, τα ESG και η CSRD. Η υπεύθυνη λειτουργία παρέχει το πραγματικό υπόβαθρο, τα δεδομένα υποστηρίζουν την τεκμηρίωση και η οργανωμένη αναφορά διευκολύνει την αξιολόγηση. Οι κανόνες προστασίας του καταναλωτή αποτελούν, ωστόσο, ξεχωριστό πλαίσιο από την CSRD γιατί μια επιχείρηση που δεν υποχρεούται να δημοσιεύει έκθεση βιωσιμότητας εξακολουθεί να οφείλει να αποφεύγει παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.

Η αξιόπιστη επικοινωνία εξηγεί τι βελτιώθηκε, σε ποια περίοδο και με ποια μέθοδο. Αναγνωρίζει επίσης τους περιορισμούς και τις εκκρεμότητες. Με αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική ευθύνη συνδέεται με πληροφορίες που ο καταναλωτής μπορεί να κατανοήσει και να αξιολογήσει.

Το επόμενο βήμα για την κυπριακή αγορά

Η ανάπτυξη της CSR απαιτεί συνδυασμό επιχειρηματικής δέσμευσης και πρακτικής υποστήριξης. Οι μικρότερες εταιρείες χρειάζονται κατανοητά εργαλεία, παραδείγματα προσαρμοσμένα στον κλάδο τους και διαδικασίες που μπορούν να διατηρήσουν.

Τα αποτελέσματα χρειάζονται επίσης προσεκτική αποτίμηση. Ορισμένα μετρώνται εύκολα, ενώ άλλα απαιτούν χρόνο και συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Η αναγνώριση αδυναμιών και η εξήγηση αποκλίσεων αποτελούν μέρος της αξιόπιστης λογοδοσίας.

Για την Κύπρο, το ουσιαστικό βήμα είναι η σύνδεση της προσφοράς με σταθερές πρακτικές: στον χώρο εργασίας, στις προμήθειες, στη χρήση πόρων και στη σχέση με την κοινότητα. Εκεί, η CSR αποκτά διάρκεια, τα ESG γίνονται χρήσιμα στην αξιολόγηση και η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη.

Κύριες πηγές