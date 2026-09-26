Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ διαταραχή από τα δυτικά αναμένεται να επηρεάσει το νησί από την Κυριακή το βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά το απόγευμα στα νοτιοδυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα συγκεντρώνονται κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Το πεδίο των ανέμων σταδιακά θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις προσήνεμες παράλιες περιοχές. Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.