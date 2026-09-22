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Οι βροχές κατά τον Αύγουστο και σε μερικές περιπτώσεις και η χαλαζόπτωση είναι ασυνήθιστο φαινόμενο και ευνοεί την ανάπτυξη κουνουπιών γιατί υπάρχουν λιμνάζοντα νερά και κατεβαίνουν και ποταμοί που αποτελούν ιδεώδες περιβάλλον για αναπαραγωγή, δήλωσε ο μικροβιολόγος, Δρ Πέτρος Καραγιάννης. Εξηγεί ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής τα φαινόμενα θα είναι ολοένα και πιο συχνά και έντονα.

“Πλέον βρέχει αρκετά και το καλοκαίρι. Κατεβαίνουν ποταμοί και άρα είναι επόμενο σε κάποιες λακκούβες και κοίτες να σταλώνουν τα νερά και αυτός είναι ιδεώδης χώρος αναπαραγωγής. Υπάρχει έντονη ανησυχία γιατί τσιμπούν πλέον και τη μέρα, αντί νωρίς το πρωί ή το βράδυ. Δημιουργείται φλεγμονή στο τσίμπημα και κάποιες φορές οι φλεγμονές αυτές αργούν να εξαφανιστούν”, αναφέρει.

Ο Δρ Καραγιάννης επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις για χρήση εντομοαπωθητικών, μακρυμάνικων ρούχων, αποθητικών κεριών ή και ειδικών βραχιολιών ως μέτρα προστασίας από τσιμπήματα. Επίσης αναφέρει ότι τα βράδια όσοι δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικό καλό θα ήταν να κάνουν χρήση ανεμιστήρα γιατί όταν ο αέρας αναδεύεται, η κατάσταση μπορεί να γίνει καλύτερη. Αναφέρει παράλληλα ότι πρέπει να απομακρύνονται από τις αυλές των σπιτιών κυρίως, οποιαδήποτε δοχεία με νερό.

Ο δρ. Καραγιάννης αναφέρει πως σε ό,τι αφορά την Κύπρο το μόνο λοιμογόνο κουνούπι είναι του Δυτικού Νείλου. “Δεν είμαστε όπως οι νότιες χώρες της Ευρώπης, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία που έχουν περιστατικά με το ιό Τσικουνγκούνια και κουνούπια που μεταφέρουν τον κίτρινο ή δάγγειο πυρετό. Αυτό για μας είναι απομακρυσμένο σενάριο και μόνο εισαγόμενα κρούσματα μπορεί να υπάρξουν άρα ο κίνδυνος θεωρώ δεν υφίσταται”, εξηγεί.

Ανέφερε πως σε ό,τι αφορά ασθένειες του παρελθόντος όπως η μαλάρια, μπορεί να υπάρξουν σε κάποιες χώρες αν μετακινηθεί το κουνούπι, ωστόσο στην περίπτωση αυτή υπάρχουν και εμβόλιο και χάπια.

Σημείωσε επίσης ότι στην Κύπρο ήρθε το κουνούπι τίγρης που μπορεί να μεταφέρει ασθένειες αλλά εξέφρασε την ελπίδα να έχουμε βαρύ χειμώνα ώστε οι αριθμοί τους να μειωθούν.

“Εμείς ως ΕΕ και σίγουρα και το ECDC αυτό που πρέπει να κάνουν και είμαι βέβαιος το πράττουν, είναι η επιτήρηση και ανάλογες ενέργειες να γίνονται από επιστημονικής πλευράς για διαγνωστικά, γρήγορα τεστ και ίσως πιθανότητα ανάπτυξης εμβολίων ή αντιικών φαρμάκων. Θεωρώ ότι μελλοντικά θα έχουμε πρόβλημα και λόγω της κλιματικής κρίσης”, εξηγεί.

Είπε επίσης ότι οι τοπικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν με τους ψεκασμούς αλλά υπάρχουν και απομακρυσμένα σημεία στα βουνά χωρίς πρόσβαση. Θα ήταν καλύτερο, λέει, να εστιάσουμε στις οικιστικές περιοχές πχ στη Λευκωσία κοντά στο Γραμμικό Πάρκο όπου τα λιμνάζοντα νερά είναι ιδεώδες περιβάλλον.

ΚΥΠΕ