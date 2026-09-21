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Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές, ενώ μεμονωμένη ελαφρά βροχή πιθανόν να σημειωθεί και στα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά στα προσήνεμα μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές, ενώ την Τετάρτη δεν αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι και την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.