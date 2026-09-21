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Σε περίπου €820 εκατ. σε βάθος εξαετίας εκτιμάται η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για το κράτος και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν προϋποθέτει συμφωνία για τα Ταμεία Προνοίας, τα οποία θα ρυθμιστούν με ξεχωριστό νομοθέτημα.

Μιλώντας τη Δευτέρα μετά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Υπουργός παρέπεμψε στους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των οποίων η πρόσθετη επιβάρυνση υπολογίζεται σε €486 εκατ. για το κράτος και €334 εκατ. για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τόνισε ότι αυτά είναι τα διαθέσιμα οικονομικά περιθώρια και κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να υποβάλουν εισηγήσεις για ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος.

Το χρονοδιάγραμμα για τη Βουλή

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε τον στόχο για κατάθεση του νομοσχεδίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι λόγω της αργίας της 1ης Οκτωβρίου, η τυπική κατάθεση ενδέχεται να μετατεθεί στις 8 Οκτωβρίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία της Βουλής.

Εάν το νομοσχέδιο παραπεμφθεί στην Επιτροπή Εργασίας, η επόμενη συνεδρία της είναι προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί και μετά την κατάθεση, ενώ αλλαγές για τις οποίες θα υπάρξει συμφωνία μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόταση χωρίς επαναφορά της στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ξεχωριστή νομοθεσία για τα Ταμεία Προνοίας

Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει τον μηδενικό και τον πρώτο πυλώνα. Για τον δεύτερο πυλώνα, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας, θα ακολουθήσει διαφορετικό νομοθέτημα, το οποίο θα καθορίζει συνολικά τη λειτουργία τους.

Η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη. Ο Υπουργός ζήτησε επίσπευση των συναντήσεων, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο, χωρίς όμως να τη συνδέει ως προϋπόθεση με την προώθηση των άλλων δύο πυλώνων.

Ανοικτό παραμένει το ζήτημα της υποχρεωτικής ή εθελοντικής συμμετοχής στα Ταμεία Προνοίας. Ο κ. Μουσιούττας απέφυγε να δημοσιοποιήσει την κυβερνητική πρόταση, δηλώνοντας ότι αναμένει πρώτα τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων.

Για την προετοιμασία του σχετικού νομοθετήματος αναμένεται να συνδράμουν αναλογιστές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και σύμβουλος από το Υπουργείο Οικονομικών.

Διευκρινίσεις για το κόστος ζητούν οι εταίροι

Κατά τη συνεδρίαση, οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν πρόσθετες εξηγήσεις για την κοστολόγηση που τους είχε δοθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Υπουργός ανέφερε ότι απαντήθηκαν όσα ερωτήματα ήταν δυνατόν, ενώ τα υπόλοιπα θα παραπεμφθούν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι εταίροι συνέδεσαν την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων με την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί καθημερινά τις επόμενες τρεις ημέρες, ώστε να μπορούν να κατατεθούν προτάσεις στην επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τη Δευτέρα.

Ο κ. Μουσιούττας δήλωσε ανοικτός σε αλλαγές, εφόσον υπάρχει μικρό οικονομικό περιθώριο ή οι προτάσεις δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά το συνολικό κόστος.

Εισφορές, παροχές και όριο συνταξιοδότησης

Για το όριο αφυπηρέτησης, ο Υπουργός επανέλαβε τη θέση περί ενδεχόμενης αύξησης των εισφορών, εάν χρειαστεί, ώστε να αποφευχθούν μειώσεις συντάξεων ή αύξηση του ηλικιακού ορίου.

Διευκρίνισε ότι η ανά πενταετία μελέτη για το προσδόκιμο ζωής και οποιαδήποτε συζήτηση προκύψει από αυτή για το όριο συνταξιοδότησης αποτελούν διαδικασία ανεξάρτητη από τη μεταρρύθμιση.

Όπως ανέφερε, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν περιορίζονται στο ύψος των συντάξεων και του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. Περιλαμβάνουν κρατική συνεισφορά στην κοινωνική ασφάλιση ομάδων όπως μητέρες που φροντίζουν παιδιά, άτυποι φροντιστές, φοιτητές, μαθητές και άτομα με αναπηρία.

Προβλέπονται επίσης διαφοροποιήσεις στο ανεργιακό επίδομα και ελάφρυνση της μείωσης του 12%.

Ανεξάρτητο ταμείο και επιστροφή χρημάτων

Στη μεταρρύθμιση εντάσσεται και η πρόθεση για σταδιακή επιστροφή των χρημάτων που έχει δανειστεί το κράτος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, στο οποίο θα καταλήγουν τα πλεονάσματα και οι δόσεις επιστροφής των δανεικών. Μέσω της επενδυτικής του πολιτικής επιδιώκεται να προκύψουν πρόσθετα έσοδα για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαφωνία με ορισμένους κοινωνικούς εταίρους καταγράφεται ως προς το αν το δημοσιονομικό κόστος αυτής της διαδικασίας πρέπει να συνυπολογίζεται στο κόστος της μεταρρύθμισης. Η κυβερνητική θέση είναι ότι πρέπει να περιλαμβάνεται, καθώς η διακοπή του δανεισμού από το Ταμείο και η επιστροφή χρημάτων δημιουργούν χρηματοδοτικές ανάγκες για το κράτος.

ΚΥΠΕ