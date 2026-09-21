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Πρόστιμο ύψους €403 εκατ. επέβαλε η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) στην Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, για παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών.

Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από καταγγελίες ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών για τον τρόπο με τον οποίο η Google συνέλεγε και επεξεργαζόταν πληροφορίες τοποθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της DPC, η εταιρεία παραβίασε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) κατά την επεξεργασία στοιχείων μέσω της δραστηριότητας σε ιστοτόπους και εφαρμογές, καθώς και μέσω του ιστορικού τοποθεσίας.

Παράλληλα με το πρόστιμο, η εποπτική Αρχή απηύθυνε αυστηρή σύσταση στη Google και την υποχρέωσε να συμμορφώσει τις πρακτικές της εντός έξι μηνών.

Ο αναπληρωτής Επίτροπος της DPC, Γκράχαμ Ντόιλ, ανέφερε ότι, εξαιτίας των αστοχιών της Google, οι χρήστες ενδέχεται να μην γνώριζαν πως η τοποθεσία τους αξιοποιούνταν για τη στόχευση διαφημίσεων ή την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους.

Όπως σημείωσε, οι συγκεκριμένες πρακτικές μπορούσαν να οδηγήσουν τους χρήστες σε απώλεια ελέγχου των προσωπικών τους δεδομένων.

Το πρόστιμο αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο που έχει επιβάλει η ιρλανδική Αρχή από την έναρξη εφαρμογής του GDPR στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2023, η ίδια Αρχή είχε επιβάλει στη Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook, πρόστιμο ύψους €1,2 δισ. για την παράνομη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Capital.gr