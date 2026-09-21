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Νέα στοιχεία που ενισχύουν τη μαρτυρία εναντίον του 50χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος τελεί υπό κράτηση για την υπόθεση των μεγάλων ποσοτήτων κεταμίνης που εντοπίστηκαν στη Λεμεσό, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού. Ο 50χρονος παραδέχθηκε στους ανακριτές ότι ο ίδιος παρέλαβε τους κουβάδες από αποθήκη που υπέδειξε στην Αστυνομία και τις φύλαγε μέχρι να λάβει οδηγίες για την παράδοσή τους.

Ο 50χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στο Δικαστήριο, κατά το αίτημα ανανέωσης της κράτησης του αλλά και του ζεύγους των Ισραηλινών για άλλες 8 ημέρες, υποστήριξε ότι για τη φύλαξη και τη συγκεκριμένη «δουλειά», θα λάμβανε το ποσό των €5.000. Η παραδοχή αυτή έρχεται την ώρα που οι ανακριτές συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τον ρόλο του 50χρονου και του ζεύγους των Ισραηλινών στις εισαγωγές των ναρκωτικών, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί έγγραφα, τιμολόγια, πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και δεδομένα από κινητά τηλέφωνα. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι για την εισαγωγή της συνολικής ποσότητας των περίπου 390 κιλών κεταμίνης πραγματοποιήθηκαν τρεις εισαγωγές, με την πρώτη να καταγράφεται στις 22 Ιουλίου, τη δεύτερη στις 12 Αυγούστου και την τρίτη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Το όνομα του 50χρονου στα έγγραφα των εισαγωγών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τους ανακριτές στα στοιχεία που προκύπτουν από τα δελτία αποστολής (waybill) των εισαγωγών. Στα στοιχεία αγοραστή/παραλήπτη των αποστολών αναγράφεται συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του 50χρονου Παλαιστίνιου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ίδιος φαίνεται να ήταν το πρόσωπο που παρέλαβε τα εμπορεύματα των δύο πρώτων εισαγωγών, καθώς στα σχετικά έγγραφα αναγράφονται το όνομά του και ο προσωπικός αριθμός τηλεφώνου του.

Για την πρώτη και τη δεύτερη εισαγωγή, ημερομηνίας 22 Ιουλίου και 12 Αυγούστου, αντίστοιχα, οι ανακριτές εξασφάλισαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Στα πλάνα φέρεται να καταγράφεται ο 50χρονος να μεταβαίνει στην αποθήκη που υπέδειξε ο ίδιος, στις 23 Ιουλίου και στις 24 Αυγούστου 2026, αντίστοιχα, με δύο οχήματα, προκειμένου να παραλάβει τα εμπορεύματα.

Η γυναίκα που επικοινωνούσε με τη μεταφορική

Περαιτέρω εξετάσεις συνέδεσαν και την 51χρονη από το Ισραήλ, με τις τρεις εισαγωγές. Σύμφωνα με την ΥΚΑΝ, για τις τρεις εισαγωγές επικοινωνούσε με τα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας που ανέλαβε την εισαγωγή των εμπορευμάτων στην Κύπρο και αφού συστήθηκε με το όνομά της, έδωσε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου. Οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι τόσο το όνομα όσο και ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν στα στοιχεία της ίδιας.

Τι είπε ο 50χρονος Παλαιστίνιος

Κατά τη γραπτή ανάκρισή του στις 16/9, ο 50χρονος Παλαιστίνιος, αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση των ναρκωτικών και προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς. Στη συνέχεια ωστόσο άλλαξε στάση και παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως οι «σίκλες» που εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν από την οικία του περιείχαν ναρκωτικά, αρνήθηκε ωστόσο ότι γνώριζε πως επρόκειτο για κεταμίνη. Ανέφερε ότι ο ίδιος παρέλαβε τις «σίκλες» από την αποθήκη που υπέδειξε και τις φύλαγε μέχρι να του υποδειχθεί πού θα τις μετέφερε. Για τη συγκεκριμένη «δουλειά», θα λάμβανε €5.000. Σε σχέση με τη δεύτερη μεγάλη ποσότητα κεταμίνης, βάρους 263 κιλών, δήλωσε άγνοια και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Σιωπή από τον 53χρονο Ισραηλινό

Στις 17 Σεπτεμβρίου ανακρίθηκε γραπτώς ο 53χρονος Ισραηλινός και τηρησε το δικαίωμα της σιωπής».Την ίδια στάση τήρησε και η 51χρονη σύζυγός του η οποία ανακρίθηκε γραπτώς στις 20 Σεπτεμβρίου.

Από την άλλη η Παλαιστίνια σύζυγος του 50χρονου σύμφωνα με την Αστυνομία, αρνήθηκε ανακρινόμενη, οποιαδήποτε εμπλοκή της στην υπόθεση. Σε σχέση με την ποσότητα κεταμίνης που εντοπίστηκε στην αυλή της οικίας της, μέσα σε κουβάδες («σίκλες»), φέρεται να ανέφερε ότι έβλεπε για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες συσκευασίες, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται κυρίως από τον σύζυγό της. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν είδε ποιος τις μετέφερε εκεί. Να σημειωθεί ότι η ίδια αφέθηκε ελεύθερη.

Φωτογραφίες τιμολογίων και ναρκωτικών στα κινητά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από την επιθεώρηση φωτογραφικού υλικού που εξήχθη από τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων. Στο κινητό τηλέφωνο του Ισραηλίτη εντοπίστηκαν φωτογραφίες τιμολογίων που αφορούσαν τις δύο πρώτες εισαγωγές, ημερομηνίας 22 Ιουλίου, για ποσότητα 126 κιλών, και 12 Αυγούστου, για ποσότητα 263 κιλών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα έγγραφα αφορούν εμπορεύματα τα οποία φέρεται να παρέλαβε ο 50χρονος Παλαιστίνιος, στις 23 Ιουλίου και στις 24 Αυγούστου, αντίστοιχα.Παράλληλα, στο ίδιο κινητό εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, σωρεία φωτογραφιών με διάφορα ναρκωτικά και ζυγαριές.

Αναζητήσεις για τις αποθήκες στην Ευρώπη

Στο κινητό τηλέφωνο του 53χρονου Ισραηλινού εντοπίστηκε επίσης αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με τις αποθήκες συγκεκριμένης εταιρείας σε ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία είχαν παραδοθεί τα εμπορεύματα και των τριών εισαγωγών, προτού αποσταλούν στην Κύπρο.

Αναμένονται επιστημονικές εξετάσεις

Οι τρεις ύποπτοι επανασυνελήφθησαν μετά την νέα ποσότητα , ενώ στο πλαίσιο των εξετάσεων παραλήφθηκε σημαντικός αριθμός τεκμηρίων. Τα περισσότερα από τα τεκμήρια έχουν αποσταλεί για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θεωρούνται σημαντικά για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Παράλληλα, έχει αποσταλεί για έλεγχο και έγκριση από τη Νομική Υπηρεσία αίτηση για έκδοση διατάγματος πρόσβασης στο καταγεγραμμένο περιεχόμενο των κινητών τηλεφώνων των υπόπτων. Την ίδια ώρα, σε μια προσπάθεια εξασφάλισης περαιτέρω μαρτυρίας σχετικά με την εισαγωγή των ναρκωτικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τον τρόπο δράσης των υπόπτων και πιθανών συνεργατών τους, έχει ήδη αποσταλεί επιστολή για προώθηση μέσω της Interpol στις Αρχές της της Γερμανίας, από όπου φαίνεται να είχε εισαχθεί η τεράστια ποσότητα.