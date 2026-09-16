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Κατακόρυφη αύξηση της χρήσης κεταμίνης, ενός ναρκωτικού τάξης Β’ καταγράφεται στην Ευρώπη, ενώ η πρόσφατη ανεύρεση των 390 κιλών στη Λεμεσό, έβαλε και τη χώρα μας στο χάρτη με την πλέον επικίνδυνη ουσία. Ο εντοπισμός της τεράστιας ποσότητας κεταμίνης έχει σημάνει κόκκινο στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) η οποία εκτιμά ότι αυτή θα κατέληγε στο Ισραήλ, αφού η χώρα μας δεν μπορεί να απορροφήσει τόση μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Ειδικά επειδή η κεταμίνη είναι άγνωστη στην «αγορά» της Κύπρου, η ΥΚΑΝ θεωρεί ότι οι ποσότητες που εντοπίστηκαν στη Λεμεσό θα μεταφέρονταν στη γειτονική χώρα μέσω γιοτ. Όπως δήλωσε στον «Φ» ο διοικητής της Υπηρεσίας, Χρίστος Ανδρέου, φέτος είχαν εντοπιστεί μόλις 5γρ. κεταμίνης, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια εντοπίστηκαν μόλις 220γρ. της ουσίας αυτής. «Πρόκειται για ένα ναρκωτικό άγνωστο σχεδόν στην Κύπρο που ξαφνικά τώρα εντοπίζεται σε τεράστιες ποσότητες, γι’ αυτό και γίνονται έρευνες ώστε να διαφανεί η προέλευση και η κατάληξή τους», ανέφερε ο ίδιος.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει πως οι ποσότητες της κεταμίνης έφυγαν από τη Γερμανία μέσω πλοίου και κατέληξαν στο λιμάνι Λεμεσού σε παλέτα με σκοπό να μεταφερθούν στο Ισραήλ μέσω σκαφών. Όπως εξήγησε ο κ. Ανδρέου, η κεταμίνη είναι ουσία που προκαλεί νάρκωση και οι παράνομοι την αναμειγνύουν με άλλες ουσίες και παράγουν ένα ναρκωτικό που το ονομάζουν «ροζ κοκαΐνη». Πωλείται φθηνότερα στην «αγορά» γι’ αυτό και προτιμάται από την κοκαΐνη. Ο διοικητής της ΥΚΑΝ αποκάλυψε ότι μετά τον εντοπισμό των 390 κιλών κεταμίνης Υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών ευρωπαϊκών χωρών επικοινώνησαν με την κυπριακή Υπηρεσία και ανέφεραν ότι υπάρχει κατακόρυφη αύξηση αυτού του είδους ναρκωτικού στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση των 390 κιλών, τέθηκαν υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ΥΚΑΝ διερευνά σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων κατά πόσον υπήρξε και παλαιότερη παραλαβή της ίδιας ουσίας στη Λεμεσό. Ο κ. Ανδρέου διευκρίνισε ότι η κεταμίνη έχει κατασταλτική δράση, ωστόσο, οι λαθρέμποροι την αναμειγνύουν με άλλες ουσίες ώστε να δημιουργήσουν ένα ισχυρό ναρκωτικό. Όπως ανέφερε, πέρα από την ίδια τη χρήση της ως ναρκωτικής ουσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συστατικό για την παρασκευή άλλων συνθετικών ναρκωτικών.

Με τα νέα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν πρόσφατα, η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε από την ΥΚΑΝ φτάνει σχεδόν τα χίλια κιλά, δείχνοντας παράλληλα και τις τάσεις της αγοράς που μεταβάλλονται ανάλογα και με τη ζήτηση και την προσφορά. Εκτός από την κεταμίνη φέτος εντοπίστηκαν για πρώτη φορά οπιοειδή που προέρχονται από παπαρούνες, ενώ έχουν κατασχεθεί και σημαντικές ποσότητες Captagon. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ως τώρα 405 κιλά κάνναβης, 82 κιλά κοκαΐνης, 60 κιλά οπιούχα, 390 κιλά κεταμίνης, 1100 χάπια Captagon, 1400 χάπια έκστασι και 3,5 κιλά μεθαμφεταμίνης.

Κύριες είσοδοι των ναρκωτικών είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και το λιμάνι Λεμεσού. Μεγάλη είναι η συμβολή του Τμήματος Τελωνείων στον εντοπισμό ναρκωτικών, κυρίως στο αεροδρόμιο Λάρνακας.