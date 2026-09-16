Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι κοινότητες Αυλώνας, Κατωκοπιάς και Ζώδιας δεν καλύπτονται από το τρέχον στεγαστικό σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτι το οποίο επεσήμανε, τόσο ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, όσον και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, με πρωτοβουλία του οποίου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι στις ακριτικές περιοχές της περιφέρειας Μόρφου.

Ειδικότερα συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι κατοικούν, εργάζονται ή αξιοποιούν γεωργική γη μέσα και πλησίον της νεκρής ζώνης.

Εκπρόσωποι των κοινοτήτων επεσήμαναν, πως πέραν των δυσκολιών για ανέγερση κατοικιών στην ουδέτερη ζώνη, οι δρόμοι δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι, ούτε και φωταγωγημένοι. Την ίδια ώρα, οι γεωργοί είναι εκτεθειμένοι και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των Τούρκων. Εξάλλου αντιμετωπίζουν και πρόβλημα άρδευσης των καλλιεργειών τους.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ξεκαθάρισε πως στο ορατό μέλλον δεν υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία φράγματος αν και παρατήρησε πως επιχορηγείται κατά 80% η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με σκοπό να μειωθεί το κόστος άντλησης νερού.

Πάντως, όπως υπεδείχθη, στα κατεχόμενα δημιουργήθηκαν φράγματα τα οποία εξυπηρετούν τους γεωργούς.

Οι κοινοτάρχες Αυλώνας και Κατωκοπιάς ζήτησαν από τη Βουλή να παρέμβει ώστε να μην καταβάλλεται από τους γεωργούς περιβαλλοντικό τέλος. Ζήτησαν επίσης όπως ο ΚΟΑΠ αποδέχεται για σκοπούς επιχορήγησης αγροτικά τεμάχια γης συγκεκριμένων περιοχών.

Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου, αναφερόμενος στο καθεστώς της ουδέτερης ζώνης ανέφερε ότι η δικαιοδοσία ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και πρόσθεσε, πως παρόλα τα προβλήματα τα οποία αναφύονται κατά καιρούς, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ειδικά σε σχέση με την πρώτη περίοδο μετά την τουρκική εισβολή.

Αναγνώρισε, πως από πλευράς του κατοχικού στρατού υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπε, το θέμα ηγέρθη στο πλαίσιο των συναντήσεων των δύο πλευρών, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί αντικείμενο της ατζέντας επειδή ούτε και η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί να μετατραπεί το ζήτημα σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, με το σκεπτικό ότι αποτελεί περιοχή στην οποία η Δημοκρατία ασκεί δικαιοδοσία.

Όσα συμβαίνουν και σχετίζονται και με το θέμα το οποίο εξετάζει σήμερα η Επιτροπή σας, αποτελεί αντανάκλαση του γενικότερου κλίματος ή παρελκυστικής προσέγγισης που παρατηρείται από τουρκικής πλευράς, είπε ο κ. Μενελάου.

Υπέρ της στήριξης των κοινοτήτων της ουδέτερης ζώνης τάχθηκαν ο βουλευτής Γιώργος Κάρουλας, η βουλευτής Αναστασία Χάσικου και η βουλευτής Λίτσα Δρουσιώτου.