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Με τρόπο που προκάλεσε αίσθηση άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον τερματισμό της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «μαύρο βαν» και γενικότερα τις παρακολουθήσεις.

Η Αρχή με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες λίγο πριν τις 09:00 το πρωί διέψευσε τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, για τις θέσεις που πρόβαλε στη γραπτή του δήλωση την περασμένη Δευτέρα. Ο κ. Σαββίδης είχε αναφέρει εμμέσως πλην σαφώς πως η Αρχή δεν έθεσε υπόψιν του ότι θα διερευνούσε ενδεχόμενες υποθέσεις ασυμβίβαστου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και στενού του συνεργάτη, Σάββα Αγγελίδη (σ.σ. «δεν αφορούσαν στον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία» η ακριβής αναφορά).

Ωστόσο, η Αρχή στη χθεσινή δεύτερη διαδοχική της τοποθέτηση «άδειασε» τον Γενικό Εισαγγελέα. Ανέφερε ότι στις 29 Ιουλίου διευθετήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας προκειμένου να επεξηγηθεί ποιο θα ήταν το πεδίο της έρευνας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται δόθηκε ξεκάθαρα το στίγμα πως θα διερευνούντο υποθέσεις που αφορούν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη (ενδεχόμενο ασυμβίβαστο).

Συνάντηση και συμμετέχοντες

Για να στηρίξει αυτή του τη θέση το ερευνητικό σώμα, στην ανακοίνωση κατέγραψε και ποιοι ήταν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση της 29ης Ιουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Σαββίδης, ενώ αποκαλύπτει πως όταν διαφάνηκε ότι η διερεύνηση θα αφορούσε και τον κ. Αγγελίδη, αυτός αποχώρησε από την αίθουσα για να μην υπάρχει ασυμβίβαστο (βλ. ιδιότητα εν δυνάμει «ελεγχόμενου» εν σχέσει με το αξίωμα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα).

Οι ακριβείς αναφορές στην ανακοίνωση της Αρχής δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας: «Η συνάντηση έλαβε χώραν στις 29 Ιουλίου, 2026 και σ’ αυτήν παρόντες ήταν, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, μία Εισαγγελέας και ένας Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας. Από πλευράς της Αρχής παρόντες ήταν ο Επίτροπος Διαφάνειας, ένα Μέλος της Αρχής και μία Νομική Συνεργάτης. Κατά τη Συνάντηση, όταν διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι στο πεδίο της προτεινόμενης Έρευνας περιλαμβανόταν και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, αυτός θεώρησε ορθό όπως αποχωρήσει από τη Συνάντηση εφόσον η Έρευνα θα αφορούσε και τον ίδιο. Από εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή, εάν όχι και προηγουμένως, ήταν γνωστή η πρόθεση της Αρχής να περιλάβει στην προτεινόμενη Έρευνα και το πρόσωπο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως».

Πέντε ώρες μετά

Ο Γιώργος Σαββίδης απάντησε περίπου πέντε ώρες αργότερα επιχειρώντας να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα και να στηρίξει την αρχική του θέση ότι η Αρχή ενημέρωσε για τα θέματα που θα διερευνούσε σε σχέση με το «μαύρο βαν» και τις παρακολουθήσεις, κι ότι σ΄ αυτά δεν περιλαμβάνονταν ζητήματα για τον συνεργάτη του Σάββα Αγγελίδη.

Παρέθεσε κάποιες θέσεις για τις διαβαθμισμένες επιστολές που αντάλλαξε με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, αλλά δεν ανέφερε τίποτα ουσιαστικό που να ανατρέπει τις θέσεις της για τα διαμειφθέντα της συνάντησης, που αποτέλεσε και το βασικό επιχείρημα του ερευνητικού σώματος. Η μόνη σχετική αναφορά του Γενικού Εισαγγελέα ήταν ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς στη νέα ανακοίνωσή της επιλέγει να χρησιμοποιήσει αποσπασματικά και επιλεκτικά τμήματα της συζήτησης της 29ης Ιουλίου.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά σημεία της χθεσινής ανακοίνωσης του Γιώργου Σαββίδη: «Στην επιστολή της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, η Αρχή δεν κατέγραφε κατά γενικό τρόπο τις προθέσεις της, όπως αναφέρει στη σημερινή ανακοίνωσή της, αλλά περιελάβανε τους αυτούσιους, λεπτομερείς και ακριβείς όρους εντολής που θα δίδονταν προς τους προτιθέμενους ερευνητές, για τους οποίους η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι επρόκειτο να ξεκινήσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης στις 3 Αυγούστου 2026.

Ουδεμία αναφορά ή μνεία περιλαμβανόταν στους πιο πάνω όρους εντολής που να αφορά στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Αν η Αρχή εξακολουθεί να εμμένει στη θέση της θα μπορούσε να αποχαρακτηρίσει τη δική της επιστολή, να απαλείψει τις αναφορές σε συγκεκριμένα ονόματα και να τη δώσει στη δημοσιότητα.

Η Αρχή επιλέγει, στη σημερινή ανακοίνωσή της, να χρησιμοποιήσει αποσπασματικά και επιλεκτικά τμήματα της συζήτησης της 29ης Ιουλίου 2026.

Τονίζω ότι η επιστολή μου της επομένης, ήτοι 30 Ιουλίου 2026, απαντούσε σε κάθε έναν από τους όρους εντολής της Αρχής, εξηγώντας ότι όλοι είχαν διερευνηθεί και αναφέροντας το αποτέλεσμα της διερεύνησης για τον κάθε έναν από αυτούς».

Η επιστολή της 30ής Ιουλίου

Ο Γιώργος Σαββίδης στη χθεσινή του ανακοίνωση δίνει και έμφαση στα όσα ανέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για την επιστολή του στις 30/7/2026. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Στην επιστολή μου ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2026 δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε ενδεχόμενη έρευνα εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, και διερωτώμαι πώς η Αρχή εξέλαβε ότι η επιστολή μου αυτή εννοούσε ή υπονοούσε ότι διερευνήθηκε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Πώς θεώρησε ότι η επιστολή αυτή κάλυπτε και διερεύνηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, όταν οι όροι εντολής στους οποίους απαντήσαμε, δεν είχαν οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπό του; Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις που η Αρχή προτίθετο να ερευνήσει καταγγελίες εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αυτό αναφερόταν ρητά σε επιστολές της. Προκαλεί μεγάλη απορία πώς η Αρχή (όπως αναφέρει στην παράγραφο 7 της σημερινής ανακοίνωσής της) συμπέρανε, από το περιεχόμενο της επιστολής μου ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2026, ότι η διερεύνηση που έγινε από την Αστυνομία και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή κάλυπτε και τις καταγγελίες εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που υποβλήθηκαν το 2023, όταν η διερεύνηση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» ολοκληρώθηκε το 2021».

Έντονος και χθες ο απόηχος του χαρτοπολέμου

>> Επικρίσεις από Χαραλαμπίδου, αναφορές Αγγελίδη για άρθρο 10 και εισήγηση Αιμιλιανίδη για ερευνητική επιτροπή

Οι χθεσινές εξελίξεις αποτέλεσαν αφορμή για νέες επικρίσεις προς το πρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε τοποθετήσεις της στην εκπομπή του «Αιχμές» που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Παρούτης, σχολίασε ότι ο κ. Σαββίδης δίνει την εντύπωση πως καλύπτει το στενό του συνεργάτη.

Στο μεταξύ και κατά τη χθεσινή ημέρα τη δημόσια συζήτηση απασχόλησε το άρθρο 10 της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Θυμίζουμε ότι με βάση την ερμηνεία που έδωσαν πρόσφατα στο επίμαχο άρθρο ο Γενικός Εισαγγελέας και η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, δεν μπορεί να γίνει διερεύνηση για υπόθεση που έχει διερευνηθεί και στο παρελθόν. Μάλιστα, προχθές στη γραπτή του δήλωση ο Γενικός Εισαγγελέας έκανε λόγο για το «πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 10 του Νόμου 19(Ι)/2022 που εμποδίζει την πολλαπλή διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς».

Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από άλλους νομικούς. Ενδεικτικές είναι οι θέσεις που εξέφρασε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο δικηγόρος Σίμος Αγγελίδης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους Χρήστο Μιχάλαρο (ΣΙΓΜΑ) και Τάσο Χριστοδουλου (ΡΙΚ), ανέγνωσε το άρθρο και εξήγησε πως ο μοναδικός περιορισμός στη βάση αυτού είναι ότι δεν μπορούν να τρέχουν παράλληλα δυο έρευνες. Τόνισε, μάλιστα, τη φράση του άρθρου 10 «παράλληλη ενέργεια». Αναφέρθηκε, ακόμη, στην περίπτωση της Taxan και του Μαρίνου Σιζόπουλου για να ενισχύσει τις θέσεις της. Για την εν λόγω υπόθεση είχε γίνει ποινική έρευνα χωρίς να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, ενώ άνοιξε μετά από χρόνια όταν τη διερεύνησε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Εξάλλου, ο δικηγόρος Αχιλλέας Αιμιλιανίδης εισηγήθηκε τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής. Μιλώντας, συγκεκριμένα, στην εκπομπή που παρουσιάζει η Κάτια Σάββα (Alpha Ενημέρωση), ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης ανέφερε πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορούσε να διορίσει ερευνητική επιτροπή με όρους εντολής «να διερευνήσει τα πολιτικά ερωτήματα που προκύπτουν και αφορούν σε ένα μείζον θέμα, αυτό των παρακολουθήσεων, κατασκοπείας και υποκλοπών». Πρόσθεσε, στη συνέχεια, ότι «σε αντίθεση με τα πορίσματα ποινικής ανάκρισης, τα πορίσματα Ερευνητικών Επιτροπών δημοσιεύονται διότι η πολιτική ζημιά που έχει προκληθεί και προκαλείται, είναι τόσο σοβαρή που μόνο με διαφάνεια μπορεί να επέλθει πραγματική κάθαρση στην κοινωνία».