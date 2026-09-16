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Ένας και μόνο εργοδότης έχει «μαζέψει» 10 διοικητικά πρόστιμα για μη καταβολή οφειλών εξαιτίας παράνομης / αδήλωτης εργοδότησης, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευθεί ένα ποσό της τάξης των €200.000, όπως αναφέρθηκε χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Κάτι που δείχνει ότι το θέμα της εκτόξευσης των απλήρωτων προστίμων και των οφειλόμενων ποσών έχει πάρει διαστάσεις και κινδυνεύει να καταστεί ανεξέλεγκτο. Ως εκ τούτου, απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων, με στόχο, αν μη τι άλλο, να μπει μια τάξη στο ζήτημα.

Μία άλλη κραυγαλέα περίπτωση, στην οποία αναφέρθηκαν χθες οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας ήταν εκείνη ενός γεωργού, ο οποίος συσσώρευσε οφειλές 100.000 ευρώ.

Το θέμα της εκτόξευσης των χρεών από διοικητικά πρόστιμα εξαιτίας της αδήλωτης εργοδότησης συζητήθηκε εκ νέου χθες στη Βουλή. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Εργασίας έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο με στόχο να μπει ανώτατο όριο στην αύξηση του διοικητικού προστίμου που θα επιβάλλεται για αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του προστίμου από εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζόμενους που προέβησαν σε αδήλωτη εργοδότηση, η αύξηση του δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο ποσό του επιβληθέντος προστίμου.

Σήμερα, βάσει της νομοθεσίας, όσοι παραβιάζουν τον νόμο για την αδήλωτη εργασία και δεν καταβάλλουν έγκαιρα το πρόστιμο, αυτό ανεβαίνει κατά €50 κάθε μέρα. Χωρίς ανώτατο όριο. Η συγκεκριμένη πρακτική, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων που δεν εξόφλησαν εντός της προθεσμίας το πρόστιμο να στοιβάζουν χρέη προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να φτάσει σήμερα το ποσό των οφειλών στα €65,6 εκατομμύρια. Με βάση τους υπολογισμούς της κυβερνητικής πλευράς, θα προκύψει -μέσω του νομοσχεδίου- διαγραφή περίπου €58 περίπου εκατ. και εν τέλει θα διεκδικηθούν από το κράτος μόνο τα €7,9 εκατ! Αυτό θα προκύψει λόγω της αναδρομικότητας που θα περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο και θα αφορά μόνο τα εννιά προηγούμενα χρόνια (από τις 2 Ιουνίου 2017).

Τι προβληματίζει το κράτος

Από τη χθεσινή συζήτηση και τα όσα λέχθηκαν στην Επιτροπή Εργασίας, προκύπτει ότι το νομοσχέδιο αυτό πιθανό να καταστεί δίκοπο μαχαίρι για την Κυβέρνηση. Από τη μια, τα χρήματα αυτά η Κυβέρνηση ενδεχομένως να μην τα εισπράξει ποτέ. Ως εκ τούτου, επιλέγει να διασφαλίσει τουλάχιστον ένα μέρος αυτών.

Δεύτερο, εάν αποφασίσει να προχωρήσει με την είσπραξη των χρημάτων, θα χρειαστούν, όπως λέχθηκε, εκατοντάδες εργατοώρες και τεράστιο κόστος για τις δικαστηριακές υποθέσεις, με αβέβαιο αποτέλεσμα. Τρίτο, σίγουρα ορισμένες μικρές επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο, αφού τα πρόστιμα θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Από την άλλη, δημιουργείται προηγούμενο, με αποτέλεσμα αρκετοί να ελπίζουν ότι θα έχουν στο μέλλον διαγραφή χρεών. Επίσης, ενδεχομένως να υπάρξει αντίδραση και από άλλες κατηγορίες πολιτών. Γιατί να μην διαγραφούν και οι οφειλές δανειοληπτών για παράδειγμα, όπως λέχθηκε χθες στην Επιτροπή. Και τρίτο, τι γίνεται με αυτούς που ήδη πλήρωσαν τις οφειλές τους;

Κατά τη χθεσινή συζήτηση του θέματος, ξεκαθαρίστηκαν ορισμένα ζητήματα που αφορούν στο νομοσχέδιο, ωστόσο ζητήθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις από βουλευτές. Κατ’ αρχήν, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει αντισυνταγματικότητα στο σημείο που αφορά την αναδρομικότητα του νομοσχεδίου, ενώ σημείωσε ακόμη ότι δεν αναμένεται να προκύψει ζήτημα με όσους έχουν ήδη πληρώσει τα διοικητικά πρόστιμα, αφού, όπως είχε διευκρινίσει και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, σε κανένα από τους εργοδότες που έχουν πληρώσει δεν είχε διπλασιαστεί το πρόστιμο του.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι μόλις 50 περιπτώσεις εργοδοτών είχαν πληρώσει μετά τις 30 μέρες, κατά τις οποίες είχε δοθεί παράταση για την εξόφληση των προστίμων, ωστόσο πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε διπλασιασμός του ποσού εξαιτίας του «πέναλτι» των €50 ημερησίως.

Πέραν αυτών, αναφέρθηκε ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες και συντεχνίες, συμφωνούν με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ενώ το πράσινο φως φαίνεται ότι δίνουν το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο και η Νομική Υπηρεσία.

Προσωπικά δεδομένα!

Από την άλλη, αρκετοί βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις, τις οποίες θα απαντήσουν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και θα επανέλθουν σε επόμενη συνεδρία.

Μεταξύ αυτών ήταν: (1) Έχει διερευνηθεί κατά πόσο από τα €7,9 που υπολογίζει να εισπράξει το κράτος υπάρχουν χρέη, τα οποία πιθανό να έχουν ήδη διαγραφεί, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει; (2) Βουλευτές ζήτησαν να διαβιβαστεί στη Βουλή η λίστα με τους 722 εργοδότες, οι οποίοι σήμερα έχουν οφειλές από διοικητικά πρόστιμα, ώστε να διασαφηνιστεί πόσα χρωστά ο καθένας και από πότε, καθώς και πόσο μεγάλοι εργοδότες είναι (από πλευράς προσωπικού και κύκλου εργασιών).

Επί τούτου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισήμανε την ανάγκη προστασίας προσωπικών δεδομένων.