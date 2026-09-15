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Έκκληση στις συντεχνίες να επανεξετάσουν την απεργία της 17ης Σεπτεμβρίου και να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις απευθύνει το Υπουργείο Οικονομικών, απορρίπτοντας την εξέταση γενικής μισθολογικής αύξησης 8% αποκλειστικά για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ).

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι ενδεχόμενη επέκταση της αύξησης σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού θα συνεπαγόταν κόστος άνω των €300 εκατ. ετησίως μόνο για τον δημόσιο τομέα, το οποίο χαρακτηρίζει πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Παράλληλα, ζητά να διασφαλιστεί προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε ευαίσθητες υπηρεσίες κατά την απεργία.

Στην ανακοίνωσή του εκφράζει λύπη και απογοήτευση για την απόφαση των συντεχνιών, σημειώνοντας ότι έχουν προηγηθεί πέντε υπηρεσιακές συναντήσεις, σε επίπεδο Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και Γενικού Διευθυντή, καθώς και δύο συνεδρίες της Μικτής Εργατικής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο η γενική αύξηση 8%

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Κυβέρνηση έχει έχει αντιμετωπίσει θετικά τη μεγάλη πλειονότητα των συνδικαλιστικών αιτημάτων. Η βασική διαφωνία αφορά τις μισθολογικές αυξήσεις εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας των Συμφωνιών Πλαισίου.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι το αίτημα για γενική αύξηση 8% στους περίπου 6.500 εργαζομένους του ΩΚΠ δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, καθώς, κατά την εκτίμησή του, θα πρέπει στην πράξη να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το συνολικό κόστος των αιτημάτων των συντεχνιών υπολογίζεται από το Υπουργείο σε €50 εκατ. για την τριετία της σύμβασης. Από το 2027 και μετά, το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε €23 εκατ., εκ των οποίων περίπου €17 εκατ. αφορούν τη γενική αύξηση 8%.

Το Υπουργείο επιμένει ότι οι γενικές μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συμφωνούνται μέσω Συμφωνίας Πλαισίου με όλες τις συντεχνίες και όχι αποσπασματικά για μία κατηγορία προσωπικού.

Ζητά κάλυψη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη διατήρησης ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών σε νοσηλευτήρια, δασοπυρόσβεση, υδροδότηση, φυλακές και τηλεπικοινωνίες.

Το Υπουργείο χαρακτηρίζει ανεύθυνη ενδεχόμενη καθολική απεργία χωρίς πρόνοια για προσωπικό έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενο την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η κινητοποίηση αφορά, πέραν του ΩΚΠ, ωρομίσθιους εργαζομένους στον ΟΚΥπΥ και στις Σχολικές Εφορείες, οι οποίοι βρίσκονται εκτός κρατικού μισθολογίου.

Οι βελτιώσεις που επικαλείται το Υπουργείο

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη μισθολογική μεταχείριση των ωρομισθίων, το Υπουργείο παραθέτει παρεμβάσεις της περιόδου 2019–2026. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η επέκταση, από την 1η Ιανουαρίου 2025, του συνδυασμού κάθε κλίμακας με την αμέσως επόμενη, με εξαίρεση την Ε10, και η προσθήκη δύο προσαυξήσεων στις κορυφές όλων των κλιμάκων του ΩΚΠ.

Η αναβάθμιση, από την 1η Ιανουαρίου 2026, 702 δασοπυροσβεστών και πυροφυλάκων και 237 εργατών πυρόσβεσης από την Ε6 στις Ε7–Ε8. Είχε προηγηθεί η αναβάθμιση 250 εποχικών και μόνιμων ναυαγοσωστών από την Ε5 στις Ε7–Ε8.

Η ένταξη των δασοπυροσβεστών και πυροφυλάκων σε σύστημα βάρδιας, με επιδόματα 20% και 15%, ανάλογα με την περίοδο εργασίας, για δέκα μήνες τον χρόνο.

Η μετατροπή, από την 1η Ιανουαρίου 2019, της εποχικής απασχόλησης 1.500 εργαζομένων σε δωδεκάμηνη, χωρίς διακοπή, με το καθεστώς και τα ωφελήματα μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού.

Η αύξηση του ποσοστού κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας από 14,5% σε 15%, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013, χωρίς αύξηση των εισφορών των εργαζομένων.

Η γενική μισθολογική αύξηση 1,5% από την 1η Οκτωβρίου 2024 και η συμφωνία για σταδιακή επαναφορά της ΑΤΑ από το 50% στο 100%, οι πρόνοιες της οποίας εφαρμόζονται και στο ΩΚΠ.

Για τις 800 καθαρίστριες γραφείου στη δημόσια υπηρεσία, το Υπουργείο αναφέρει ότι ο αρχικός μισθός, μετά τους έξι μήνες απασχόλησης, αυξήθηκε από €799 σε €1.088 την περίοδο 2020–2026. Η κορυφή της κλίμακας αυξήθηκε από €1.253 σε €1.729, μεταβολή περίπου 38%.

Επιπλέον, σημειώνει ότι εγκρίθηκε η αναβάθμιση 2.165 σχολικών βοηθών και συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες από την Ε3 στην Ε5, με ισχύ από την έναρξη της σχολικής περιόδου 2026–2027.

Διάμεσος μισθός €2.113, σύμφωνα με το Υπουργείο

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι μισθοί του ωρομίσθιου προσωπικού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25% τα τελευταία χρόνια, μέσω αναβαθμίσεων κλιμάκων, βελτιώσεων στους αρχικούς μισθούς και του συστήματος αυξήσεων της δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο διάμεσος μισθός στο ΩΚΠ ανέρχεται σε €2.113, έναντι €1.968 συνολικά στην Κύπρο. Προσθέτει ότι μόλις 68 από τους περίπου 6.500 υπηρετούντες ωρομίσθιους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Καταλήγοντας, καλεί τις συντεχνίες να επιστρέψουν άμεσα στον διάλογο και να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών έκτακτης ανάγκης κατά την κινητοποίηση.

Η ανακοίνωσή του Υπουργείου

Απεργία του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στις 17 Σεπτεμβρίου

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει τη λύπη και την απογοήτευσή του για την απόφαση των συντεχνιών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ) να προχωρήσουν σε απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή έρχεται παρά τις 5 υπηρεσιακές συναντήσεις που έχουν ήδη γίνει, σε επίπεδο Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και Γενικού Διευθυντή καθώς και τις 2 συνεδρίες της Μικτής Εργατικής Επιτροπής (Μ.Ε.Ε.).

Η Κυβέρνηση έχει δεχθεί θετικά τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των συντεχνιών. Εξαίρεση αποτελούν όσα αφορούν μισθολογικές αυξήσεις εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας, τα οποία εξετάζονται με βάση την πρακτική που ακολουθείται στο πλαίσιο των σχετικών Συμφωνιών Πλαισίου.

Η ουσιαστική διαφωνία αφορά το αίτημα για γενική αύξηση 8% αποκλειστικά στο ΩΚΠ. Αυτό το αίτημα δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο του, γιατί ό,τι ισχύσει για τους 6.500 ωρομίσθιους του ΩΚΠ θα χρειαστεί στην πράξη να ισχύσει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το συνολικό κόστος των αιτημάτων των Συντεχνιών ανέρχεται σε €50 εκατ. για την τριετία της σύμβασης (€23 εκ ετησίως από το 2027 και μετά, εκ των οποίων περίπου €17 εκατ. τον χρόνο από το 2027 και μετά αφορούν τη γενική αύξηση 8%). Αν όμως επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, το πραγματικό κόστος της γενικής αύξησης μισθών ξεπερνά τα €300 εκατ. τον χρόνο μόνο για τον δημόσιο τομέα, γεγονός το οποίο είναι πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και αποτελεί απόλυτη πρόκληση για τους φορολογουμένους του ιδιωτικού τομέα. Είναι πάγια τακτική, οι μισθολογικές αυξήσεις να συμφωνούνται μέσω Συμφωνίας Πλαισίου του Υπουργού Οικονομικών με όλες τις συντεχνίες και όχι αποσπασματικά για μία κατηγορία προσωπικού, όπως εξάλλου ακολουθείτο μέχρι σήμερα.

Στην απεργία συμμετέχουν οι ωρομίσθιοι. Οι 6.500 ανήκουν στο ΩΚΠ και οι υπόλοιποι 5.500 εργάζονται στον ΟΚΥπΥ και τις Σχολικές Εφορείες, εκτός κρατικού μισθολογίου.

Επισημαίνεται ότι θα ήταν ανεύθυνη ενέργεια αν μια απεργία είναι καθολική χωρίς πρόνοια για προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε ευαίσθητες υπηρεσίες. Σε τομείς όπως τα νοσηλευτήρια, η δασοπυρόσβεση, η υδροδότηση, οι φυλακές και οι τηλεπικοινωνίες, πρέπει να διασφαλίζεται κατ’ ελάχιστον όριο υπηρεσίας, για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διαχειρίζεται υπεύθυνα τα πλεονάσματα της οικονομίας, στηρίζοντας τους χαμηλόμισθους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα που κράτησε την Κύπρο όρθια σε μια δύσκολη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια έχουν διορθωθεί αδικίες, έχουν ικανοποιηθεί αιτήματα και έχουν παραχωρηθεί σημαντικές βελτιώσεις που αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των εργαζομένων.

Το Υπουργείο καλεί τις συντεχνίες να ξανασκεφτούν την απόφασή τους, να φροντίσουν για την κάλυψη των αναγκών έκτακτης ανάγκης κατά την απεργία και να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους πολίτες.

Για πλήρη ενημέρωση της κοινής γνώμης, αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά τους όρους απασχόλησης του ΩΚΠ, ενώ ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω που έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία έτη (2019-2026):