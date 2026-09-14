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Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 κατέρχονται περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σχολεία και νοσοκομεία, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων για την τριετία 2025-2027. Την ίδια ημέρα προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στις 10:00 π.μ.

Την κινητοποίηση ανακοίνωσαν από κοινού οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της απεργίας σε 48ωρη.

Η απεργία αφορά το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό που απασχολείται σε υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες, το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, καθώς και το ωρομίσθιο προσωπικό του ΟΚΥπΥ.

Οι αυξήσεις και τα υπόλοιπα αιτήματα

Οι συντεχνίες διεκδικούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας με μισθολογικές αυξήσεις 2% για το 2025, 3% για το 2026 και 3% για το 2027. Όπως υποστηρίζουν, οι αυξήσεις είναι αναγκαίες για την κάλυψη του υψηλού κόστους διαβίωσης, καθώς οι μισθοί των εργαζομένων παρέμειναν στάσιμοι ή υπέστησαν αποκοπές για περισσότερο από μία δεκαετία.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η αποκατάσταση των αρχικών σημείων πρόσληψης, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένουν μειωμένα κατά 10%, καθώς και βελτίωση του Ταμείου Προνοίας κατά 0,5%.

Οι οργανώσεις αποδίδουν την απόφαση για απεργία στην άρνηση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει γενικές μισθολογικές αυξήσεις κατά την ανανέωση των συμβάσεων, παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα καταγεγραμμένα δημοσιονομικά πλεονάσματα που επικαλούνται.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο 48ωρης απεργίας

Οι συντεχνίες χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση αφετηρία των ενεργειών τους για την προστασία της αξιοπρέπειας και της αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουν κλιμάκωση των μέτρων με 48ωρη απεργία.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η Κυβέρνηση καταργεί ή δεν καλύπτει κενές θέσεις, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν, τα περισσότερα τμήματα και υπηρεσίες να αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς στην αποστολή τους.

Οι οργανώσεις ζητούν την κατανόηση του κοινού για την αναστάτωση και καλούν την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία να στηρίξουν τις διεκδικήσεις τους. Υποστηρίζουν ότι έδωσαν 15 μήνες για διάλογο, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία, καταλογίζοντας την ευθύνη στην Κυβέρνηση.

Την καλούν, έστω και τώρα, να αναγνωρίσει την ανάγκη βελτίωσης των μισθών και τη συμβολή του συγκεκριμένου προσωπικού.