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Διευκρινίσεις για το μέλλον της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζητά η επιτροπή προσωπικού της ΕΚΤ, προειδοποιώντας ότι η αβεβαιότητα γύρω από πιθανές αλλαγές στην ηγεσία κινδυνεύει να κλονίσει την εμπιστοσύνη στον θεσμό.

Σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων την Τρίτη, η επιτροπή ζητά «κατάλληλη σαφήνεια σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στην ηγεσία». Η παρέμβαση έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων που συνδέουν τη Λαγκάρντ με θέση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώνει την ετήσια συνάντηση του Νταβός.

Η θητεία της στην ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027, χωρίς να έχει ανακοινωθεί απόφαση για πρόωρη αποχώρηση. Ερωτηθείσα την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξη Τύπου της τράπεζας, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κάτι να ανακοινωθεί».

Τα σενάρια για τη διαδοχή

Οι Financial Times ανέφεραν τη Δευτέρα ότι οι ηγέτες της Ευρωζώνης επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ενδέχεται να ψηφίσει για τον διορισμό της Λαγκάρντ τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Τα δημοσιεύματα έχουν ενισχύσει τις εικασίες περί πρόωρης αποχώρησής της, ώστε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην επιλογή του διαδόχου της πριν ολοκληρωθεί η δική του θητεία την επόμενη άνοιξη.

Ανησυχίες για προσλήψεις και εσωτερικές μεταρρυθμίσεις

Η επιστολή της επιτροπής προσωπικού εστάλη την Παρασκευή και δημοσιοποιήθηκε αρχικά από τους Financial Times. Όπως αναφέρει, η σαφήνεια είναι απαραίτητη τόσο για την αποτελεσματική νομισματική πολιτική και την αξιοπιστία της επικοινωνίας της ΕΚΤ όσο και για την αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με προαγωγές και προσλήψεις.

«Διαδοχικές έρευνες έχουν δείξει μια σταθερή επιδείνωση σε σημαντικούς τομείς της εσωτερικής εμπιστοσύνης», σημειώνει η επιτροπή, αναφερόμενη σε αντιλήψεις περί «ευνοιοκρατίας».

Προειδοποιεί επίσης ότι, βάσει της εμπειρίας, αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή μπορούν να καθυστερήσουν ή να αποδυναμώσουν τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.

Απαντώντας, εκπρόσωπος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η τράπεζα διαθέτει μακροχρόνιες ρυθμίσεις θεσμικής διακυβέρνησης και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της σε περιόδους μετάβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ