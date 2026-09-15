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Ένα νέο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης που προσφέρει πρακτική εκπαίδευση από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε στελέχη και επιχειρήσεις σε όλη την Κύπρο

Η Grant Thornton Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία του Grant Thornton Skills Lab, ενός νέου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, που έχει ως στόχο να εφοδιάσει επαγγελματίες και επιχειρήσεις με πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ολοένα και πιο σύνθετου και ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των επαγγελματιών και εξειδικευμένων στελεχών της Grant Thornton Κύπρου, το Grant Thornton Skills Lab προσφέρει πρακτικά προγράμματα κατάρτισης σε τομείς που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα μέχρι τη συμμόρφωση, τη διαχείριση κινδύνων, την κυβερνοασφάλεια και τις ηγετικές ικανότητες.

Με αφορμή την έναρξη του Grant Thornton Skills Lab, η Μόνικα Οδυσσέως, AI & Data Lab Leader, η οποία ηγείται επίσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στην Grant Thornton Κύπρου, δήλωσε: «Ο ρυθμός των αλλαγών εξελίσσεται συνεχώς και μαζί του μεταβάλλονται και οι δεξιότητες που έχουν πραγματική σημασία. Μέσα από το Grant Thornton Skills Lab, φέρνουμε τα ίδια τα εξειδικευμένα στελέχη μας στην αίθουσα εκπαίδευσης, ανθρώπους που δουλεύουν με πελάτες κάθε εβδομάδα, ώστε οι επαγγελματίες να παίρνουν την πρακτική εκδοχή και όχι τη θεωρητική, και να φεύγουν με κάτι που μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως. Φιλοδοξία μας δεν είναι να διδάξουμε τις απαντήσεις του σήμερα, αλλά να καλλιεργήσουμε την προσαρμοστικότητα που θα παραμείνει πολύτιμη και στο μέλλον».

Περισσότερες πληροφορίες για το Grant Thornton Skills Lab και τα επερχόμενα προγράμματα κατάρτισης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Grant Thornton Κύπρου.