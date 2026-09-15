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Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Εισαγγελέα και της Αρχής κατά της Διαφθοράς προκαλεί η υπόθεση του «μαύρου βαν». Απαντώντας στη σημερινή ανακοίνωση της Αρχής, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, υποστηρίζει ότι οι όροι εντολής που του είχαν διαβιβαστεί τον Ιούλιο ήταν συγκεκριμένοι και λεπτομερείς και δεν περιλάμβαναν οποιαδήποτε αναφορά στον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία ή σε διερεύνηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Παράλληλα, κάνει λόγο για αποσπασματική και επιλεκτική χρήση της συζήτησης μεταξύ των δύο θεσμών και εκφράζει απορία για το πώς η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης κάλυπτε και καταγγελίες του 2023, όταν η διερεύνηση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» είχε ολοκληρωθεί από το 2021.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση

Παρόλο που αναγνωρίζω ότι η συνέχιση ανταλλαγής ανακοινώσεων για ένα ευαίσθητο θέμα δεν βοηθά την εικόνα των θεσμών, δυστυχώς, η σημερινή ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή») επιβάλλει την από μέρους μου απάντηση.