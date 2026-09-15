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Νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Εισαγγελέα και της Αρχής κατά της Διαφθοράς προκαλεί η υπόθεση του «μαύρου βαν». Απαντώντας στη σημερινή ανακοίνωση της Αρχής, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, υποστηρίζει ότι οι όροι εντολής που του είχαν διαβιβαστεί τον Ιούλιο ήταν συγκεκριμένοι και λεπτομερείς και δεν περιλάμβαναν οποιαδήποτε αναφορά στον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία ή σε διερεύνηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.
Παράλληλα, κάνει λόγο για αποσπασματική και επιλεκτική χρήση της συζήτησης μεταξύ των δύο θεσμών και εκφράζει απορία για το πώς η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης κάλυπτε και καταγγελίες του 2023, όταν η διερεύνηση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» είχε ολοκληρωθεί από το 2021.
Αυτούσια η γραπτή δήλωση
Παρόλο που αναγνωρίζω ότι η συνέχιση ανταλλαγής ανακοινώσεων για ένα ευαίσθητο θέμα δεν βοηθά την εικόνα των θεσμών, δυστυχώς, η σημερινή ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς («η Αρχή») επιβάλλει την από μέρους μου απάντηση.
- Στην επιστολή της ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, η Αρχή δεν κατέγραφε κατά γενικό τρόπο τις προθέσεις της, όπως αναφέρει στη σημερινή ανακοίνωσή της, αλλά περιελάβανε τους αυτούσιους, λεπτομερείς και ακριβείς όρους εντολής που θα δίδονταν προς τους προτιθέμενους ερευνητές, για τους οποίους η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι επρόκειτο να ξεκινήσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης στις 3 Αυγούστου 2026.
- Ουδεμία αναφορά ή μνεία περιλαμβανόταν στους πιο πάνω όρους εντολής που να αφορά στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Αν η Αρχή εξακολουθεί να εμμένει στη θέση της θα μπορούσε να αποχαρακτηρίσει τη δική της επιστολή, να απαλείψει τις αναφορές σε συγκεκριμένα ονόματα και να τη δώσει στη δημοσιότητα.
- Η Αρχή επιλέγει, στη σημερινή ανακοίνωσή της, να χρησιμοποιήσει αποσπασματικά και επιλεκτικά τμήματα της συζήτησης της 29ης Ιουλίου 2026.
- Τονίζω ότι η επιστολή μου της επομένης, ήτοι 30 Ιουλίου 2026, απαντούσε σε κάθε έναν από τους όρους εντολής της Αρχής, εξηγώντας ότι όλοι είχαν διερευνηθεί και αναφέροντας το αποτέλεσμα της διερεύνησης για τον κάθε έναν από αυτούς.
- Στην επιστολή μου ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2026 δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε ενδεχόμενη έρευνα εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, και διερωτώμαι πώς η Αρχή εξέλαβε ότι η επιστολή μου αυτή εννοούσε ή υπονοούσε ότι διερευνήθηκε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Πώς θεώρησε ότι η επιστολή αυτή κάλυπτε και διερεύνηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, όταν οι όροι εντολής στους οποίους απαντήσαμε, δεν είχαν οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπό του; Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις που η Αρχή προτίθετο να ερευνήσει καταγγελίες εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αυτό αναφερόταν ρητά σε επιστολές της.
- Προκαλεί μεγάλη απορία πώς η Αρχή (όπως αναφέρει στην παράγραφο 7 της σημερινής ανακοίνωσης της) συμπέρανε, από το περιεχόμενο της επιστολής μου ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2026, ότι η διερεύνηση που έγινε από την Αστυνομία και τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή κάλυπτε και τις καταγγελίες εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που υποβλήθηκαν το 2023, όταν η διερεύνηση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» ολοκληρώθηκε το 2021.