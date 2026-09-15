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Στιγμές τρόμου έζησαν Βρετανοί τουρίστες σε δημοφιλές θέρετρο της Κροατίας, όταν μεγάλη πυρκαγιά έφτασε μέχρι τον χώρο του καταλύματός τους, αναγκάζοντάς τους να πέσουν στη θάλασσα για να απομακρυνθούν από τις φλόγες.

Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες και μικρά σκάφη τους απομάκρυναν, με τις εικόνες από την καταστροφή που βίωσαν ήδη να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Blimey. Have stayed at Gava Waterman in recent years and really enjoyed it – a lovely complex with lovely staff in an isolated location on a dry but heavily wooded Croatian island headland. A stark warning of the risk of wildfire. Thoughts with all affected. https://t.co/7GWNMgiFeg September 13, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Gava Waterman Milna Resort, στο νησί Μπρατς, όπου οι επισκέπτες καταγγέλλουν ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου τούς άφησε ουσιαστικά χωρίς βοήθεια την ώρα που η φωτιά πλησίαζε, μεταδίδει η βρετανική SUN.

«Ήταν σαν τη Δουνκέρκη»

Οι τουρίστες υποστηρίζουν ότι νωρίτερα είχαν διαβεβαιωθεί πως δεν υπήρχε κίνδυνος και πως τους είχαν πει να επιστρέψουν στα δωμάτιά τους και να «χαλαρώσουν πίνοντας ένα ποτό».

Όταν όμως οι φλόγες άρχισαν να περικυκλώνουν το θέρετρο, το προσωπικό υποστηρίζεται ότι εξαφανίστηκε.

Τελικά, περίπου 50 μικρά σκάφη που έσπευσαν στην περιοχή δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο «στολίσκο» διάσωσης και απομάκρυναν τους τουρίστες.

Ο 26χρονος Τζος Ρόμπινς, βρισκόταν στο θέρετρο για ρομαντικές διακοπές με την αρραβωνιαστικιά του, Σέλμπι Α’Κορτ.

«Ήταν τρομακτικό. Μας άφησαν να τρέχουμε για τη ζωή μας, καθώς ένα τείχος από φλόγες πλησίαζε και έπεφταν πάνω μας αναμμένα κάρβουνα. Αν είχαμε μείνει εκεί που μας είπαν, θα είχαν πεθάνει άνθρωποι. Μας έσωσαν μόνο οι μικρές βάρκες -ήταν σαν τη Δουνκέρκη», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην ιστορική μάχη ανάμεσα σε Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς το 1940, στον Β’ ΠΠ.

'Monster' wildfire triggers evacuation on Croatia's Brac island pic.twitter.com/b3Qo5mMLyo — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 14, 2026

Εκπρόσωπος της Waterman Hotels αρνήθηκε τις καταγγελίες των επισκεπτών ότι είχαν εγκαταλειφθεί.

Οι δασικές πυρκαγιές ξεκίνησαν την Πέμπτη, πιθανότατα από κεραυνούς, σε εξαιρετικά ξηρή δασική έκταση, και την Παρασκευή άρχισαν να εξαπλώνονται προς τη Μίλνα, στα ανατολικά του Μπρατς.

iefimerida.gr