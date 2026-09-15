Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε άλλες εποχές, θα λέγαμε ότι αυτά γίνονται μόνο σε ταινίες. Πλέον όμως, συμβαίνουν και στα καθ’ ημάς. Η χθεσινή κλοπή ενός αυτοκινήτου ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αφού ο δράστης μπήκε σαν κύριος εντός του οχήματος και έβαλε μπρος, παρά το ότι ο ιδιοκτήτης του, καθόταν σε απόσταση αναπνοής παρακολουθώντας εμβρόντητος το τι συνέβαινε.

Το περιστατικό συνέβη στη Χλώρακα, όταν 30χρονος ιδιοκτήτης οχήματος στάθμευσε μπροστά από γραφείο πώλησης αυτοκινήτων και συναντήθηκε με τον φίλο του επιχειρηματία, ώστε να πιουν το καφεδάκι τους. Ενεργώντας πάντως ανεύθυνα, με τόσα που συμβαίνουν πλέον, ο 30χρονος άφησε τα κλειδιά στη μίζα του οχήματος, θεωρώντας προφανώς ότι δεν υπήρχε πρόβλημα δεδομένου ότι καθόταν κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από το όχημα του.

Και όμως ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι άγνωστο πρόσωπο μπήκε στο αυτοκίνητο του, έβαλε μπρος και εξαφανίσθηκε από τη σκηνή. Μετά το πρώτο σάστισμα ο 30χρονος μαζί με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ξεκίνησαν στο κατόπιν του με άλλο όχημα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τηλεφωνικώς την Αστυνομία. Ακολούθησε μια καταδίωξη σε στυλ ταινίας δράσης, με επικίνδυνα προσπεράσματα και παραβιάσεις σηματοδοτών από πλευράς του κλέφτη του οχήματος, μέχρις ότου σε κάποιο σημείο και ενώ ήδη είχαν φθάσει στην Τρεμιθούσα, το όχημα συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε.

​Περίπολο της Αστυνομίας που ακολουθούσε το κλαπέν όχημα, με τη βοήθεια πολιτών που έβλεπαν τα όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια τους, συνέλαβε τον δράστη. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 28χρονο Kύπριο, γνώριμο των αστυνομικών αρχών για παρόμοιας φύσεως αδικήματα.

​Η υπόθεση καταχωρίσθηκε σήμερα για εκδίκαση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.