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Οι συμπάθειες είναι συμπάθειες, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εξ ου και η επίσκεψη της μπασκετικής ομάδας του Ολυμπιακού Πειραιώς στο Προεδρικό και η συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας της για το τουρνουά μπάσκετ στη Λευκωσία.

Το ζήτημα είναι να μην κακοφανιστούν οι πάφιοι παναθηναικοί που δεν είναι και λίγοι. Καθότι έρχονται πονηροί (πολιτικώς) καιροί και προφανώς δεν είμαστε για τέτοια. Την Πάφος FC μας αρέσει σε όλους στην Πάφο που την γουστάρει και το δείχνει ο Πρόεδρος. Με τους λιμανίσιους όμως, αλλάζει το πράμα. Να δούμε πώς θα καλμάρουμε την Θύρα 13 Πάφου τώρα…

ΑΚΗΣ Ε.