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Όλα ανάποδα σ’ αυτήν την χώρα. Ενέγραψαν θέμα στη Βουλή για τη δράση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που κινείται στον περιβαλλοντικό τομέα και κυρίως για την πάταξη της λαθροθηρίας των αμπελοπουλιών και άλλων προστατευόμενων πτηνών.

Αν η συγκεκριμένη οργάνωση κινείται σε εκτός νόμου πλαίσια ας καταγγελθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο νομίζω. Εδώ υπάρχει οργανωμένη δράση πίσω από τη σφαγή των αμπελοπουλιών γιατί: Κάποιοι θησαυρίζουν και κάποιοι δεν μπορούν να στερηθούν αυτό το έδεσμα – υγειονομική βόμβα.

Πάντως κατά που ακούεται, δεν είναι τυχαίος ο χρόνος εγγραφής του θέματος. Τώρα είναι η περίοδος που μας επισκέπτονται αυτά τα προστατευόμενα όντα. Οπόταν…

ΜΙΧ.