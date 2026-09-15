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Καμία κυβέρνηση δεν είναι σήμερα πραγματικά προετοιμασμένη για τις ανατροπές που αναμένεται να φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην κοινωνία, προειδοποίησε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξή του στο Reuters, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι της νέας τεχνολογίας απαιτούν πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση από τις κυβερνήσεις.

Ο συνιδρυτής της Microsoft ήταν μέχρι πρόσφατα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πλέον έχει μεταβάλει τη στάση του, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, τους κινδύνους από πιθανές επιθέσεις και την εξάρτηση που μπορεί να δημιουργηθεί από τους ψηφιακούς «συντρόφους» τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση ασχολείται με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι η τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες να βοηθήσει τους φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθεί σωστά και η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι ισότιμη.

Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για την επέκταση της πρόσβασης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι έχει συζητήσει τις ανησυχίες του με ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του, ενώ ανέφερε ότι επιδιώκει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία

Παρά τους φόβους του, ο Γκέιτς και το ίδρυμά του εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, αντί να τις διευρύνει.

Το πρόγραμμα του 1 δισ. δολαρίων αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Ιδρύματος Γκέιτς, το οποίο έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέτει περίπου 9 δισ. δολάρια ετησίως. Τα νέα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, την υγεία και τη γεωργία.

Στόχος είναι επίσης να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις δεδομένων πάνω στις οποίες στηρίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα θα μπορούν να λειτουργούν σε όλες τις γλώσσες που μιλούν οι άνθρωποι.

«Στον τομέα της υγείας είναι δύσκολο να υπερβάλλουμε για το μέγεθος των δυνατοτήτων», δήλωσε ο Γκέιτς, αναφερόμενος από την υποστήριξη των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης έως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και εμβολίων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα, παρομοιάζοντας την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης με σενάριο ταινίας καταστροφής.

«Υπάρχουν όλων των ειδών οι ταινίες όπου έρχονται κάποιοι εξωγήινοι και, ως διά μαγείας, οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλοι οι άλλοι ενώνονται για να λύσουν το πρόβλημα», ανέφερε. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κατά κάποιον τρόπο σαν αυτή την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εδώ και καλύτερα να κάνουμε ό,τι βλέπουμε να κάνουν σε αυτές τις ταινίες».

Έχει επηρεάσει τη φήμη του η υπόθεση Επστάιν;

Τον Ιούνιο, ο Γκέιτς κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει.

Ο Γκέιτς δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα και έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μετανιώνει για τη σχέση του με τον Επστάιν, από τον οποίο ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει δωρεές για σκοπούς που αφορούσαν την παγκόσμια υγεία.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Γκέιτς, ο χρηματιστής επιχείρησε να τον εκβιάσει χρησιμοποιώντας πληροφορίες για εξωσυζυγικές σχέσεις του.

Η υπόθεση οδήγησε το Ίδρυμα Γκέιτς να ζητήσει εξωτερικό έλεγχο. Η σχετική έρευνα δεν εντόπισε πληρωμές προς τον Επστάιν ούτε συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι, παρά τις αποκαλύψεις, η σχέση του με τον Επστάιν δεν έχει προκαλέσει σημαντικό πλήγμα ούτε στη δική του φήμη ούτε στη φήμη του ιδρύματός του.

«Σε ό,τι αφορά την πρόσβασή μου σε κυβερνητικούς ηγέτες ή, ξέρετε, την προθυμία των δημοσιογράφων να μου πάρουν συνέντευξη, δεν βλέπω καμία μείωση», δήλωσε, προσθέτοντας πως το ενδιαφέρον για την τεχνογνωσία του Ιδρύματος Γκέιτς, με στόχο τη μείωση των θανάτων παιδιών και την εξάλειψη της ελονοσίας, δεν έχει μειωθεί «ούτε στο ελάχιστο».

protothema.gr