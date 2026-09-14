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Στη συζήτηση για τις δικλείδες ασφαλείας και τον έλεγχο των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη επαρκή ποινικά και ρυθμιστικά εργαλεία για την εποπτεία του κλάδου.

Με τη δήλωσή του προσπάθησε να μετριάσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από παράγοντες της αγοράς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με τους κινδύνους από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο μοναδικός έλεγχος ή οι “δικλείδες ασφαλείας” που απαιτεί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ διαθέτουν κάτι παραπάνω από αυτό!».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Κίνα θα ήταν η κύρια ωφελημένη από τις αμφιβολίες που καλλιεργούνται γύρω από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε λέγοντας: «Έχουμε ήδη στη διάθεσή μας τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ισχύ έναντι αυτών των εταιρειών! Υπάρχει σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Κέντρα Δεδομένων, και η μόνη που επωφελείται από αυτό είναι η Κίνα».

iefimerida.gr