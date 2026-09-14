Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ως πανσεξουαλική αυτοπροσδιορίζεται η Τζίλιαν Άντερσον, η οποία μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της, αναφέροντας ότι σε νεότερη ηλικία είχε σχέσεις με γυναίκες.

Η 58χρονη ηθοποιός των X-Files, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σχέση με τον δημιουργό του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «The Australian», αποκαλύπτοντας: «Όταν ήμουν πιο νέα, είχα σχέσεις με γυναίκες».

Τζίλιαν Άντερσον: Όταν ήμουν πιο νέα, είχα σχέσεις με γυναίκες»

Η ηθοποιός συνέχισε μιλώντας για τη σεξουαλικότητά της και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή έχει εξελιχθεί, αφού άκουσε τις εμπειρίες άλλων γυναικών.

«Δεν είμαι άνθρωπος που φλερτάρει πολύ. Δεν το δείχνω ιδιαίτερα. Ακούω, όμως, για πολλές γυναίκες της ηλικίας μας που ξαναανακαλύπτουν τη σεξουαλικότητά τους και την επιθυμία τους για σεξ. Μπαίνουν σε εφαρμογές γνωριμιών και έχουν αρχίσει να βγαίνουν ξανά ραντεβού. Περνούν όμορφα, έχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά παράλληλα δέχονται προσεγγίσεις μέσω αυτών των εφαρμογών από πολύ νεότερους άνδρες».

Πρόσθεσε ότι η συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Sex Education» την έκανε να αποκτήσει μια πιο θετική και απενοχοποιημένη στάση απέναντι στο σεξ, κάτι που την οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου «Want», καθώς και του νέου της βιβλίου «More». Πρόκειται για συλλογές επιστολών στις οποίες ανώνυμες γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο περιγράφουν τις επιθυμίες και τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις.

«Στο λύκειο είχα σχέση με ένα μεγαλύτερο κορίτσι»

Η Τζίλιαν Άντερσον μίλησε πρόσφατα για τις σχέσεις της σε συνέντευξή της στους Sunday Times, αποκαλύπτοντας ότι στο λύκειο είχε σχέση με ένα μεγαλύτερο κορίτσι.

«Έμοιαζε μυστικό, απαγορευμένο και λάθος και έπρεπε να κρυβόμαστε» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αργότερα, είχα ένα αγόρι που το έμαθε και με χώρισε» συνέχισε.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε, επίσης, ότι εκείνη την εποχή δεν διέθετε τις κατάλληλες λέξεις για να προσδιορίσει τη σεξουαλικότητά της, καθώς ενδιαφερόταν και για άνδρες. «Ακόμη και αργότερα, όταν είχα άλλες σχέσεις με γυναίκες, δεν είμαι σίγουρη ότι τις έβλεπα ποτέ ως σχέσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν για πάντα», εξήγησε.

«Ο άνθρωπος τον οποίο θεωρώ σύντροφο ζωής μου τυχαίνει να είναι άνδρας, αλλά πιστεύω ότι θα ένιωθα το ίδιο αν ήταν γυναίκα», συνέχισε. «Θα ένιωθα: “Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου”».

Πηγή: iefimerida.gr