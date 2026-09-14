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Έναν ιδιότυπο τιμοκατάλογο, στον οποίο οι χρεώσεις μπορούσαν να ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες ευρώ και να φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες, περιγράφουν άνθρωποι που είχαν περάσει κατά καιρούς από το ιατρείο του Κολωνακίου -του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα- όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από προγράμματα αδυνατίσματος και διατροφής μέχρι «καθαρισμό εντέρου», προγράμματα που συνδέονταν με προσπάθειες τεκνοποίησης και, τα τελευταία χρόνια, την ιδιαίτερα ακριβή INUSpheresis.

Ο τιμοκατάλογος της κλινικής

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που είχε απευθυνθεί στους γιατρούς για να χάσει βάρος. Όπως έχει περιγράψει, η επίσκεψη κόστισε 350 ευρώ.

Ακολούθησε αξιολόγηση με συσκευή στην οποία τοποθετούσε την παλάμη της και της δόθηκε συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια της προτάθηκαν συμπληρώματα και σκευάσματα, το συνολικό κόστος των οποίων ξεπερνούσε τα 500 ευρώ. Η ίδια, όπως ανέφερε, τελικά δεν τα αγόρασε.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα που είχε επισκεφθεί τη γυναικολόγο το 2018, σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να συλλάβει, περιέγραψε ανάλογη διαδικασία.

Η επίσκεψη, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, κόστισε 300 ευρώ, ενώ μετά την εξέταση με τη συσκευή και τη λίστα τροφών που της δόθηκε, της προτάθηκαν σκευάσματα συνολικής αξίας περίπου 400 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία ανθρώπου που γνώριζε τους γιατρούς επί περίπου 15 χρόνια, οι χρεώσεις για τις πιο σύνθετες υπηρεσίες.

Ο λεγόμενος «καθαρισμός εντέρου» κόστιζε περίπου 500 ευρώ, ενώ η πλασμαφαίρεση μπορούσε να φτάσει περίπου τις 7.000 ευρώ.

Σε αυτήν, όπως υποστηρίζει η ίδια μαρτυρία, μπορούσαν να προστεθούν περίπου 3.000 ευρώ ακόμη για βιταμίνες και άλλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις που προτείνονταν για «καλύτερο αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπήρχαν ακόμη περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούσαν να αποκτήσουν παιδί και για τις οποίες το συνολικό κόστος προετοιμασίας μπορούσε να κινηθεί κοντά στις 10.000 ευρώ.

«Τους έραβαν κοστούμι», ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή που είχε χρησιμοποιηθεί για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονταν οι υπηρεσίες και οι τελικές χρεώσεις ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ανθρώπου.

Και αυτό ακριβώς το οικονομικό σκέλος αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία μετά την είσοδο της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.

Οι φορολογικές αρχές έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους από το ιατρείο και εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά παραστατικά και δηλωθέντα εισοδήματα, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και όσων εμφανίζονταν επισήμως.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι εάν όλες αυτές οι χρεώσεις, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες μπορούσαν ακόμη και μέσα σε μία περίπτωση να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά και περνούσαν κανονικά στα επίσημα βιβλία.

Οι απαντήσεις ενδέχεται να βρίσκονται ακριβώς στο υλικό που πήραν μαζί τους οι ελεγκτές.

Αν μέσα στους σκληρούς δίσκους ή στα υπόλοιπα στοιχεία εντοπιστούν εξωλογιστικές καταγραφές, διαφορετικά πελατολόγια ή συναλλαγές που δεν αντιστοιχούν σε αποδείξεις και δηλωθέντα έσοδα, τότε η έρευνα μπορεί να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο γύρω από την οικονομική δραστηριότητα του ιατρείου.

Και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ένα μέρος αυτών των ιδιαίτερα υψηλών χρεώσεων δεν είχε καταγραφεί φορολογικά, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μπορεί να βρεθούν μπροστά σε έναν πακτωλό αδήλωτου χρήματος.

protothema.gr