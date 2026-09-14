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Ρεκόρ συμμετοχής με 284 προτάσεις κατέγραψε η νέα πρόσκληση του προγράμματος PRE-SEED του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), το οποίο στηρίζει τη δημιουργία και την αρχική ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό.

Η υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση PRE-SEED/0526 ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Όλες οι προτάσεις κατατέθηκαν επιτυχώς μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙδΕΚ, IRIS.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα, η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει τη δυναμική του τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο, καθώς περισσότερες ομάδες και επιχειρήσεις επιδιώκουν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες με προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό» υποστηρίζει επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για τη διεθνή αγορά, κατά τα πρώτα στάδια της δημιουργίας και ανάπτυξής τους.

Επόμενο βήμα είναι η διαδικασία επιλογής των προτάσεων. Σύμφωνα με την προκήρυξη των προγραμμάτων RESTART, αυτή περιλαμβάνει προκαταρκτικό έλεγχο και επιστημονική αξιολόγηση.

Το ΙδΕΚ επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον για το PRE-SEED αναδεικνύει τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης των ευκαιριών χρηματοδότησης και στήριξης για νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει, περισσότερα και κατάλληλα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ιδεών και στη μετατροπή τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις με διεθνείς προοπτικές.

Παράλληλα, το Ίδρυμα τονίζει ότι συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές ιδέες και τη μετατροπή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες.