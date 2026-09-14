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Του Jim Osmans

Οι επενδυτές της Nvidia μπορούν να δουν στην εξαγορά της Hugging Face, ύψους 12,93 δισ. δολαρίων, να επεκτείνεται και άλλο η αυτοκρατορία της τεχνητής νοημοσύνης του Jensen Huang. Μια πιο ουσιαστική ανάγνωση, όμως, είναι ότι η Nvidia πλησιάζει τους developers, ακριβώς τη στιγμή που ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το hardware της.

Η Meta, η Microsoft, η Amazon, η Google και η OpenAI επενδύουν τεράστια ποσά στις υποδομές AI, ενώ αρκετές από αυτές τις εταιρείες αναπτύσσουν όλο και περισσότερα δικά τους chips. Η Microsoft προετοιμάζει τη νέα γενιά του Maia, η Amazon έχει εξελίξει τα Trainium, Graviton και Nitro σε δραστηριότητα με ετήσιο ρυθμό εσόδων άνω των 20 δισ. δολαρίων, ενώ η Google επεκτείνει σημαντικά τη χρήση και την εμπορική αξιοποίηση των TPU της. Παράλληλα, η Nvidia εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 80% της αγοράς επιταχυντών AI.

Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει πλήρως τη Nvidia για να αλλάξει η οικονομική ισορροπία. Αρκεί να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος των μελλοντικών επενδύσεών τους σε chips που σχεδιάζουν ή ελέγχουν οι ίδιες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που η Hugging Face μπορεί να βοηθήσει τη Nvidia να αντιμετωπίσει.

Η μάχη αφορά τις επόμενες επενδύσεις στην AI

Η Nvidia έχει ήδη ξεπεράσει τον ρόλο ενός απλού προμηθευτή chips. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τεράστιες ποσότητες μελλοντικής παραγωγικής δυναμικότητας και εφοδιασμού, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει στη χρηματοδότηση και στη διαμόρφωση της ευρύτερης υποδομής AI. Πρόκειται για μια στρατηγική που δείχνει ότι ο Jensen Huang δεν κοιτά μόνο τις σημερινές παραγγελίες, αλλά προσπαθεί να τοποθετήσει τη Nvidia με βάση το πώς θα διαμορφωθεί η οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια.

Η εξαγορά της Hugging Face εντάσσεται σε αυτή ακριβώς τη στρατηγική.

Η Nvidia συμφώνησε να καταβάλει περίπου 11,9 δισ. δολάρια στους μετόχους της Hugging Face, ενώ προβλέπονται έως 1 δισ. δολάρια επιπλέον σε κίνητρα μετοχικού χαρακτήρα για τους εργαζομένους της. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από περισσότερους από 18 εκατομμύρια developers, ερευνητές και δημιουργούς και περισσότερες από 200.000 εταιρείες. Φιλοξενεί πάνω από 3 εκατομμύρια μοντέλα, 500.000 datasets και περίπου 1 εκατομμύριο εφαρμογές.

Γι’ αυτό και η εξαγορά δεν πρέπει να αξιολογηθεί κυρίως με βάση τα έσοδα της Hugging Face.

Η Nvidia αγοράζει πρόσβαση στο σημείο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις των developers. Μια εταιρεία που πουλά chips βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον developer που αποφασίζει τι θα κατασκευάσει και ποια υποδομή θα χρειαστεί. Μια εταιρεία που βρίσκεται μέσα στη ροή εργασίας των developers βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη δημιουργία της μελλοντικής ζήτησης για υπολογιστική ισχύ.

Οι μεγαλύτεροι πελάτες είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση

Η κυριαρχία της Nvidia δημιουργεί ένα παράδοξο: οι μεγαλύτεροι πελάτες της είναι εξαιρετικά πολύτιμοι επειδή δαπανούν τεράστια ποσά, αλλά είναι ταυτόχρονα και δυνητικά επικίνδυνοι, επειδή διαθέτουν τους πόρους για να αναπτύξουν λύσεις που μειώνουν την εξάρτησή τους από τη Nvidia.

Η Amazon αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Έχει κάθε λόγο να περιορίσει τις πληρωμές προς εξωτερικούς προμηθευτές και να κρατήσει μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αξίας μέσα στην Amazon Web Services. Η Google αναπτύσσει TPU εδώ και χρόνια, το πρόγραμμα Maia της Microsoft επιταχύνεται και η Meta επενδύει σημαντικά σε custom processors.

Όσο υψηλότερα παραμένουν τα περιθώρια κέρδους της Nvidia, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κίνητρο των μεγάλων πελατών της να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Nvidia χάνει ξαφνικά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Το CUDA, η δικτύωση, ο σχεδιασμός συστημάτων, η απόδοση και το τεράστιο οικοσύστημα που έχει δημιουργήσει εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τους ανταγωνιστές.

Όμως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μετατοπίζεται. Πριν από δύο δεκαετίες, το βασικό πλεονέκτημα ήταν το chip. Στη συνέχεια, το CUDA έγινε σχεδόν εξίσου σημαντικό. Σήμερα, το λογισμικό, η δικτύωση, τα ολοκληρωμένα συστήματα, η χρηματοδότηση και η πρόσβαση στους developers αποτελούν όλο και περισσότερο μέρος της ίδιας ανταγωνιστικής θέσης.

Η Hugging Face επεκτείνει αυτή τη θέση ακόμη πιο “ανάντη”, δηλαδή πιο κοντά στη δημιουργία της ζήτησης.

Το μεγάλο ρίσκο: να χάσει η Hugging Face την ανεξαρτησία της

Η συμφωνία, ωστόσο, έχει και έναν σημαντικό κίνδυνο. Η αξία της Hugging Face βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι developers τη θεωρούν ανοιχτή και ανεξάρτητη. Χρησιμοποιούν διαφορετικά cloud providers, frameworks, chips και μοντέλα. Η Nvidia έχει δεσμευτεί ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά την εξαγορά, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ανταγωνιστικών προμηθευτών chips.

Η δέσμευση αυτή είναι κρίσιμη. Αν η Nvidia μετατρέψει τη Hugging Face σε ένα εμφανές κανάλι προώθησης των δικών της chips, οι developers που η εταιρεία πλήρωσε σχεδόν 13 δισ. δολάρια για να προσεγγίσει μπορεί να αρχίσουν να αναζητούν εναλλακτικές πλατφόρμες.

Η ειρωνεία είναι ότι η καλύτερη αξιοποίηση της εξαγοράς ίσως να είναι να αλλάξει η Hugging Face όσο το δυνατόν λιγότερο. Η Nvidia μπορεί να αποκτήσει πολύτιμη εικόνα για το ποιοι developers δραστηριοποιούνται στην αγορά, ποια μοντέλα κερδίζουν έδαφος και πού δημιουργείται η επόμενη μεγάλη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, χωρίς να υπονομεύσει την ουδετερότητα της πλατφόρμας.

Η Nvidia δεν επενδύει πλέον μόνο στα chips

Η εξαγορά της Hugging Face δείχνει ότι η Nvidia προσπαθεί να ελέγξει μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας αξίας της AI.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μελλοντικές προμήθειες, έχει επενδύσει στο οικοσύστημα, έχει συμμετάσχει στη χρηματοδότηση υποδομών και τώρα αποκτά μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες ανάπτυξης ανοιχτών μοντέλων AI.

Μεμονωμένα, κάθε κίνηση μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά. Συνολικά, όμως, δείχνουν ότι ο Jensen Huang κατανοεί κάτι κρίσιμο: η κατασκευή του καλύτερου chip μπορεί να μην αρκεί για να διατηρήσει η Nvidia τα οικονομικά οφέλη της σημερινής της κυριαρχίας.

Οι πελάτες αλλάζουν, η χρηματοδότηση της AI αλλάζει και το οικοσύστημα των developers αλλάζει. Η Nvidia προσπαθεί να αλλάξει μαζί τους.

Υπάρχει και ένα ακόμη στρατηγικό όφελος. Η Nvidia έχει περισσότερα να κερδίσει από μια αγορά AI με χιλιάδες επιχειρήσεις, developers, startups και δημιουργούς μοντέλων παρά από μια αγορά που κυριαρχείται από λίγους γιγαντιαίους πελάτες οι οποίοι διαθέτουν τη δύναμη να διαπραγματεύονται σκληρά.

Η Hugging Face είναι ένας από τους βασικούς χώρους όπου τα ανοιχτά μοντέλα ανακαλύπτονται, προσαρμόζονται και αναπτύσσονται. Αν η Nvidia καταφέρει να διευρύνει αυτό το οικοσύστημα, μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη βάση πελατών που δεν διαθέτει τους πόρους της Microsoft, της Google ή της Amazon για να σχεδιάσει δικά της chips.

Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα των 13 δισ. δολαρίων.

Η Nvidia δεν αγοράζει απλώς μια εταιρεία λογισμικού. Αγοράζει θέση μέσα στη διαδικασία που δημιουργεί τα μελλοντικά workloads της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγαλύτερη απειλή για τη Nvidia δεν είναι απαραίτητα ένας ανταγωνιστής που θα κατασκευάσει μια ταχύτερη GPU. Είναι η πιθανότητα οι μεγαλύτεροι πελάτες της να κατακτήσουν σταδιακά μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αξίας της AI μέσω των δικών τους chips.

Η Hugging Face δίνει στη Nvidia μια νέα θέση στην αλυσίδα: πιο κοντά στους developers που δημιουργούν τα μελλοντικά workloads και λιγότερο εξαρτημένη από μια χούφτα γιγαντιαίων αγοραστών.

Η Nvidia έχτισε το οχυρό της γύρω από το chip. Η εξαγορά της Hugging Face δείχνει ότι ο Jensen Huang σκέφτεται ήδη πού πρέπει να βρίσκεται το επόμενο οχυρό.

Forbes