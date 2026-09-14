Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, καθώς γίνεται η πρώτη ομάδα του grid της Formula 1 που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό φορτηγό σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σκέλος της σεζόν. Πρόκειται για το Mercedes-Benz Trucks eActros 600.

Το ηλεκτρικό φορτηγό μεταφέρει ένα από τα αγωνιστικά trailers της Mercedes, συμπληρώνοντας τον υπόλοιπο στόλο φορτηγών αγώνων και marketing που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμο HVO100. Μέσα σε περίπου τρεις μήνες υπολογίζεται κάλυψε περίπου 15.000 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα.

Ανάμεσα στον εξοπλισμό που μεταφέρει βρίσκονται κρίσιμες υποδομές της ομάδας, όπως το γραφείο επικοινωνίας και οι χώροι που χρησιμοποιούνται από το ιατρικό και φυσιοθεραπευτικό προσωπικό. Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Τότε είχε προηγηθεί πιλοτική διαδρομή προς το Silverstone, ενώ ακολούθησε ταξίδι 673 χιλιομέτρων από το Brackley στο Zandvoort.

Η επιλογή του eActros 600 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Διαθέτει μπαταρία λιθίου φωσφορικού σιδήρου LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 600 kWh και μπορεί να καλύψει τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Με χρήση συστήματος Megawatt Charging System, υπό ιδανικές συνθήκες, η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπου 25 λεπτά.

Η Mercedes αντιμετωπίζει τις μεταφορές ως έναν από τους δυσκολότερους τομείς στην προσπάθεια περιορισμού των συνολικών εκπομπών της Formula 1. Η χρήση του ηλεκτρικού φορτηγού αποτελεί μέρος του στόχου της ομάδας για επίτευξη του Race Team Control Net Zero έως το 2030.

Παράλληλα συνεχίζεται η αξιοποίηση του HVO100, συμβάλλοντας, σύμφωνα με την ομάδα, στην εξοικονόμηση περισσότερων από 410 τόνων CO₂e. Με την ένταξη του eActros 600 σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή σεζόν, η Mercedes επιχειρεί πλέον να αποδείξει στην πράξη ότι οι ηλεκτρικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες logistics της Formula 1.