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‘Κάθε θύτης έχει την δική του ιστορία’, έτσι ονομάζεται η εκστρατεία του Ομίλου ΧΜ και του οργανισμού ‘Hope For Children’ CRC Policy Center, για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Η εκστρατεία περιλαμβάνει δραματοποιημένες σκηνές από πραγματικές ιστορίες σχολικού εκφοβισμού, καθώς και δηλώσεις της Επιστημονικής Συντονίστριας στο Hope For Children Ροδούλας Παπαλαμπριανού, και της Διευθύντριας Μάθησης και Καινοτομίας του οργανισμού Τάνιας Μάσια, που παραθέτουν στατιστικά στοιχεία και υπογραμμίζουν την ανάγκη εκπαίδευσης γονιών, δασκάλων και παιδιών, ώστε να περιορισθεί το φαινόμενο του bullying, που μπορεί να οδηγήσει θύτες και θύματα σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΧΜ χρηματοδοτεί εδώ και έξι χρόνια την τεχνική υποδομή της Γραμμής Βοήθειας 1466, που λειτουργεί όλο το 24ωρο με επαγγελματίες του Hope For Children. Μέσω της γραμμής βοήθειας παρέχεται ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη σε παιδιά και ενήλικες για την αντιμετώπιση επεισοδίων κακοποίησης, παραμέλησης, σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού (bullying/grooming), καθώς και για την καθοδήγηση γονέων/κηδεμόνων σε θέματα προστασίας των παιδιών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Hope For Children, το οποίο περιλαμβάνει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νομικούς συμβούλους, ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση και, όπου κρίνεται αναγκαίο, παραπέμπει τη περίπτωση στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για περαιτέρω διαχείριση. Η στήριξη μπορεί να συνεχιστεί και μέσω προσωπικών συναντήσεων, οι οποίες σύντομα θα μπορούν να πραγματοποιούνται στο άνετο και φιλόξενο περιβάλλον του νέου Συμβουλευτικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας ΧΜ, που θα στεγαστεί σε ένα διατηρητέο κτίριο στην Λευκωσία, το οποίο θα αναπαλαιωθεί με την στήριξη του Ομίλου. Στο Κέντρο αυτό προσωπικό του Hope For Children θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε παιδιά και οικογένειες.

Οι σύντομες ταινίες της εκστρατείας κατά του εκφοβισμού φωτίζουν τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Στην πρώτη ιστορία, ένα ‘αόρατο παιδί’, που οι πολυάσχολοι γονείς του το αγνοούν συστηματικά και οι συμμαθητές του το απομονώνουν, μια μέρα ξεσπά. Αρχίζει να εκφοβίζει και να γελοιοποιεί άλλα παιδιά για να κερδίσει την προσοχή της ομάδας. Το μήνυμα είναι ότι ο πόνος που προκαλούμε στα παιδιά όταν τα αγνοούμε, μπορεί να μετατραπεί, με την πάροδο του χρόνου, σε επιθετικότητα και βία.

Στη δεύτερη ιστορία ένα αγόρι μεγαλώνει με γονείς που δεν βάζουν όρια στη συμπεριφορά του. Το παιδί διασκεδάζει τρομοκρατώντας τους πιο αδύναμους συμμαθητές του στο σχολείο. Δεν πιστεύει ότι κάνει bullying στα άλλα παιδιά, απλώς εφαρμόζει αυτά που έμαθε από το σπίτι του, ότι μπορεί να κάνει ότι θέλει φτάνει να δείχνει πως είναι ο πιο δυνατός. Το μήνυμα: όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη να τα αγαπούμε αλλά και να θέτουμε συγχρόνως συνεπή όρια στη συμπεριφορά τους.

Ένα κορίτσι, θύμα σχολικού εκφοβισμού και γελοιοποίησης, πρωταγωνιστεί στο τρίτο βίντεο της εκστρατείας. Έχει χάσει τους γονείς της και ζει με την γιαγιά της, που της πλέκει τα μαλλιά σε κοτσίδες. Οι συμμαθητές της την κοροϊδεύουν. Το κορίτσι εσωτερικεύει την μοναξιά της και εκδικείται γράφοντας ανώνυμα προσβλητικά σχόλια για τους συμμαθητές της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Από θύμα γίνεται θύτης, κρυμμένη πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου. Το μήνυμα της ιστορίας είναι ότι κάποια παιδιά, που προσπαθούν να πονέσουν τους άλλους, υποφέρουν και τα ίδια από μοναξιά και κοινωνική απομόνωση.

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά μόνο τον θύτη. Για να εκδηλωθεί και να διαιωνιστεί, εμπλέκονται συχνά παιδιά που δέχονται τη βία, παιδιά που την παρατηρούν σιωπηλά ή την ενισχύουν, αλλά και ενήλικες ή περιβάλλοντα που ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημάδια. Η κατανόηση της θέσης, των εμπειριών και των αναγκών κάθε παιδιού που εμπλέκεται είναι απαραίτητη, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται ολιστικά και αποτελεσματικά.

Η εκστρατεία του Ομίλου XM και του Hope For Children εστιάζει στον θύτη, χωρίς σε καμία περίπτωση να αποδέχεται, να δικαιολογεί ή να εξομαλύνει τις βίαιες και εκφοβιστικές συμπεριφορές. Αντίθετα, επιδιώκει να αναδείξει τους παράγοντες που μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτές, καθώς και τις ανάγκες που κάθε παιδί προσπαθεί να εκφράσει ή να καλύψει μέσα από τη συμπεριφορά του.

Ο απώτερος στόχος της εκστρατείας κατά του εκφοβισμού του Ομίλου ΧΜ και του οργανισμού HOPE FOR CHILDREN είναι να ενθαρρύνει γονείς, δασκάλους, παιδιά και την κοινωνία στο σύνολό της να προβληματιστούν για την επιθετική συμπεριφορά κάποιων παιδιών και να αναρωτηθούν τι συμβαίνει στην καθημερινότητά τους, που τα εξωθεί σε ακραίες συμπεριφορές, και πώς το περιβάλλον τους μπορεί να τα βοηθήσει.

Το bullying είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και η εκστρατεία αυτή αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που κάνουν κάποια παιδιά να γίνονται θύτες ή θύματα εκφοβισμού. Τα παιδιά είναι το μέλλον κάθε τόπου, και αξίζουν την αδιάλειπτη προσοχή και την ολιστική φροντίδα όλων μας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν σωστά και ισορροπημένα και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του Hope For Children μπορείτε να βρείτε εδώ www.uncrcpc.org.cy