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Το Nissan Qashqai e-POWER αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την αποδοτικότητα του καινοτόμου συστήματος κίνησής του. Πρόσφατα ολοκλήρωσε ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία μεγάλης απόστασης, πραγματοποιώντας έναν πλήρη γύρο της Τασμανίας με ένα μόνο ρεζερβουάρ καυσίμου. Πρόκειται για το δεύτερο κεφάλαιο της προσπάθειας της Nissan να αναδείξει την πραγματική αποδοτικότητα της τελευταίας γενιάς της τεχνολογίας e-POWER, μετά τη διαδρομή Land’s End – John O’Groats στη Μεγάλη Βρετανία. Η νέα δοκιμασία πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας και σε μία διαδρομή που περιλάμβανε αυτοκινητόδρομους, επαρχιακούς δρόμους, αστικές περιοχές, ορεινά περάσματα και αρκετές υψομετρικές διαφορές. Το Qashqai ξεκίνησε με γεμάτο το ρεζερβουάρ των 55 λίτρων από το Geelong, πριν επιβιβαστεί στο πλοίο Spirit of Tasmania με προορισμό το Devonport.

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Από εκεί άρχισε ο γύρος του νησιού, περνώντας μεταξύ άλλων από Launceston, Bay of Fires, Freycinet, Hobart, Huon Valley και τη δύσκολη δυτική ακτή της Τασμανίας. Όταν επέστρεψε στο Devonport για το ταξίδι της επιστροφής, το οδόμετρο ταξιδιού έδειχνε 1.209,2 χιλιόμετρα, με μέση κατανάλωση μόλις 4,5 λίτρα/100 χλμ.. Η διαδρομή όμως δεν σταμάτησε εκεί. Μετά την επιστροφή στο Geelong, το Qashqai συνέχισε μέχρι να συμπληρώσει συνολικά 1.303 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, διατηρώντας την ίδια μέση κατανάλωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χωρίς τις ελεγχόμενες συνθήκες μιας εργαστηριακής μέτρησης. Το αυτοκίνητο κινήθηκε με τα κανονικά όρια ταχύτητας και αντιμετώπισε διαφορετικά οδοστρώματα, ανηφόρες και απαιτητικές κατηφόρες, όπου το σύστημα ανάκτησης ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

Η τελευταία γενιά του e-POWER χρησιμοποιεί τη νέα αρχιτεκτονική «5-in-1», η οποία ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα, γεννήτρια, inverter, increaser και reducer σε μία ενιαία μονάδα. Παράλληλα, ένας πλήρως επανασχεδιασμένος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με τεχνολογία καύσης STARC επιτυγχάνει θερμική απόδοση έως 42%. Στο σύστημα e-POWER οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο κινητήρας βενζίνης χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, το Qashqai προσφέρει χαρακτηριστικά λειτουργίας που παραπέμπουν σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς να απαιτεί εξωτερική φόρτιση.

Για το Qashqai του 2026, η Nissan ανακοινώνει επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση 4,1 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές CO₂ 92 γρ./χλμ. Η διαδρομή των 1.303 χιλιομέτρων στην Τασμανία έρχεται να δείξει ότι η φιλοσοφία e-POWER μπορεί να συνδυάσει ηλεκτρική

αίσθηση οδήγησης με μεγάλη αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες.