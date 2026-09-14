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Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Μόλις πρόσφατα μάθαμε πως είμαστε στην τελική ευθεία της συμμετοχής στη διαδικασία αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων. Μα, μόλις τώρα, ξεκινήσαμε! Θα τελειώσει, άραγε, στο ξεκίνημά της με βάση την καθορισμένη διαδικασία η “ώρα των πολιτών”; Σαν πολύ βιαστικό μοιάζει το ρολόϊ της Διοίκησης που θέλει μεν να ακουστούν οι πολίτες, για να μην παρεξηγηθεί η ίδια από έλλειψη διαφάνειας, αλλά και να αποφύγει τον διάλογο πάνω στους σχεδιασμούς της. Πάντως, στις ανοιχτές συγκεντρώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Λευκωσίας, στις 4 και 9 Σεπτεμβρίου, μας εξήγησαν πως μπορούμε να υποβάλουμε και γραπτώς τις απόψεις και τις προτάσεις μας στον Δήμο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου ή και αργότερα μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στο Πολεοδομικό Συμβούλιο (Ιππόδαμος). Απεκεί και πέρα μπορούμε να τα πούμε όταν όλα θα έχουν ουσιαστικά τελειώσει! Με τη δημοσίευση του αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου, θα έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα υποβολής ενστάσεων! Το Πολεοδομικό Συμβούλιο μπορεί να τις αξιοποιήσει ή όχι, χωρίς να απαντήσει ότι τις παρέλαβε και, το χειρότερο, χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση για την τύχη τους ή τεκμηρίωση τής απόρριψής τους. Η εμπειρία το επιβεβαιώνει (Επιτροπή Κατοίκων Αγίου Αντρέα – Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας 2016, Φίλοι του Ακάμα – Τοπικό Σχέδιο Ακάμα 2023).

Είναι εντυπωσιακό ότι η Διοίκηση δεν παρουσίασε μέχρι τώρα τις σκέψεις της. Έχει καταγράψει προβλήματα στα δεκαπέντε αυτά χρόνια; Αν δεν βρήκε προβλήματα, αλίμονό μας, σημαίνει πως θα συνεχίσουμε με την ίδια “αναπτυξιακή” συνταγή. Αν βρήκε προβλήματα, υπάρχει ελπίδα! Φτάνει να συζητήσουμε την αντιμετώπισή τους γιατί είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν σημαντικά διαφορετικές προσεγγίσεις ακόμα κι αν οι στόχοι μοιάζουν να είναι ευρύτερης αποδοχής. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας διαβάζουμε πως “Όραμά μας είναι να καταστήσουμε τη Λευκωσία μια ευημερούσα ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πόλη του πολιτισμού, με τοπική ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια. Μια πόλη με προοπτικές και ευκαιρίες, ένα σύγχρονο κέντρο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Πόλη δημιουργική, ελκυστική, «έξυπνη», φιλική και προσβάσιμη που έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Κοινωνικά ευαίσθητη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών της προσφέροντας τους υψηλής ποιότητα ζωής”.Καλό ακούεται με μια βασική (και καθοριστική) έλλειψη, την απουσία αναφοράς στην απελευθέρωση τής σήμερα κατεχόμενης (όχι μοιρασμένης) μισής πόλης και την ενοποιημένη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…

Πέρασαν δεκαπέντε χρόνια απραξίας, παρά την υποχρέωση για ανά πενταετία αναθεώρηση των αναπτυξιακών σχεδίων και ούτε δεκαπέντε μέρες δεν έχουν οι δημότες της Λευκωσίας να καταθέσουν τις απόψεις τους. Ούτε που δόθηκε ένα κείμενο-πλαίσιο των προβληματισμών της Διοίκησης για να βοηθήσει κι αυτό στη συζήτηση. Ενημερωθήκαμε πως ούτε αυτό είναι ακόμα διαμορφωμένο και πως έπρεπε πρώτα να ακουστούν οι πολίτες. Αυτό, όμως, σημαίνει πως οι θέσεις του Δήμου (και αργότερα και του Πολεοδομικού Συμβουλίου) πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης. Για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως με δημοσιευμένο το όποιο Σχέδιο και αμηχανίας στην απέλπιδα τελευταία ευκαιρία των ενστάσεων… Ουδόλως μπορεί να υποστηριχτεί πως έγινε μια ουσιαστική διαβούλευση, περιμένοντας μια ουσιαστικά συμμετοχική διαδικασία την άλλη φορά, σε καμμιά δεκαπενταριά χρόνια…

Οι στόχοι και οι πρόνοιες ενός τοπικού σχεδίου (πρέπει να) υπηρετούνται από τη νομοθεσία και την εφαρμογή της. Αυτό αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων αρχών, της πολεοδομικής, της κυκλοφοριακής και άλλων. Εφαρμόζεται όμως με σεβασμό η νομοθεσία; Τι να σημαίνει άραγε “διακριτική ευχέρεια” χάρη στην οποία χαρίζεται και μάλιστα χωρίς κριτήρια και τεκμηρίωση εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, δημόσιο αγαθό σε επενδυτές με τη μορφή παραχώρησης μέχρι δυο πρόσθετων ορόφων; Μια τέτοια “συνήθεια” παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα της νομοθεσίας, στην περίπτωση αυτή του τοπικού σχεδίου. Εφτάμισι χρόνια δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας δεν είδα περίπτωση να μη δοθεί αυτό το πρόσθετο πολεοδομικό όφελος – ισονομία στην παραβίαση της νομοθεσίας! Είναι όμως και οι παρεκκλίσεις (πολύ χαλάρωσε η προγενέστερη ορολογία περί χαλάρωσης…) που όσο απαράδεκτες κι αν είναι, πάντα προσβλέπουν στη …γενναιοδωρία του υπουργικού συμβουλίου!

Είναι περίεργο που, στην περίπτωση της πρωτεύουσας, εξαιρέθηκε από την παρούσα διαδικασία το Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας και η εντός των τειχών πόλη. Όχι πως αυτό είναι …καινούργιο και χωρίς προβλήματα. Έχει κι αυτό τα χρονάκια του (μόνο οκτώ!) και πολλά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν μέσα από μια (μετά από τόσα χρόνια) πιεστική διαδικασία. Θα τα ξαναπούμε, μπορεί και να προλάβουμε!

kctsimillis@cytanet.com.cy