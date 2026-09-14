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Αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η Αστυνομία ενημερώνει ότι εναντίον των έξι από τους συλληφθέντες έχουν εκδοθεί διατάγματα κράτησης και απέλασης και αναμένεται η απέλασή τους εντός των ημέρων.

Εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 33 και 35 ετών οι οποίοι είχαν συλληφθεί στις 29/08/2026, αναμένεται σήμερα και ώρα 10:00 η καταχώριση υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για παραπομπή ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία Κύπρου μέσω Europol από τις Αρχές της Δανίας και αφορούσαν σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής.

Οι στόχοι ήταν δύο αλλοδαποί από τρίτη χώρα, που είναι δίδυμα αδέλφια και επρόκειτο να φτάσουν στην Κύπρο για διακοπές.