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Στην αποκάλυψη της ταυτότητας των διδύμων που αποτέλεσαν στόχο δολοφονίας στην Κύπρο προχώρησε η βρετανική εφημερίδα Liverpool Echo.

Πρόκειται για τους δίδυμους αδελφούς Jamie και Aaron Small, οι οποίοι σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Φιλελεύθερου είναι Βρετανοί υπήκοοι που βρέθηκαν για διακοπές στην επαρχία Αμμοχώστου το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, οι δύο άνδρες φέρεται να έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο. Παράλληλα, η Liverpool Echo αναφέρει πως η οικογένειά τους είπε πως τα ίχνη τους αγνοούνται εδώ και δύο μήνες. Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνές ανθρωποκυνηγητό με τη συμμετοχή της Ιντερπόλ, της Αστυνομίας του Μερσεϊσάιντ και των κυπριακών Αρχών.

Η εμπλοκή του συνδικάτου Kinahan

Η ταυτοποίηση των θυμάτων συμπίπτει με τις αποκαλύψεις διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας (στην οποία συμμετείχαν η Irish Times, το Κυπριακό Δίκτυο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας – CIREN, η νορβηγική VG και η σουηδική SVT), σύμφωνα με την οποία Ιρλανδοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι την εντολή για το χτύπημα έδωσαν βετεράνοι ποινικοί με απευθείας διασυνδέσεις με το διαβόητο καρτέλ Kinahan.

Το συνδικάτο Kinahan, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κοκαΐνης στην Ευρώπη, έχει δεχθεί πλήγματα από τις διεθνείς αρχές τα τελευταία χρόνια, με πολλά ηγετικά του στελέχη να βρίσκονται στη φυλακή ή να καταζητούνται. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, το καρτέλ άρχισε να συνεργάζεται με μικρότερες εγκληματικές ομάδες—όπως η ιρλανδική McCarthy-Dundon και το σουηδικό δίκτυο Foxtrot. Με τον τρόπο αυτό, η ηγεσία της οργάνωσης φροντίζει να μένει στο απυρόβλητο.

Το χρονικό της επιχείρησης

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων για το σχέδιο διάπραξης δολοφονίας, ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, όταν λογαριασμός με το ψευδώνυμο «Sponge Jobb» και εικόνα προφίλ τον Μπομπ Σφουγγαράκη, ανάρτησε αγγελία στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal. Μέσω της αγγελίας αναζητείτο πληρωμένος δολοφόνος για χτύπημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι 85.000 ευρώ.

Όπως αποκαλύφθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, την αγγελία εντόπισε Δανός αστυνομικός που επιχειρούσε ως μυστικός πράκτορας στο πλαίσιο ευρύτερης ευρωπαϊκής έρευνας. Ο αστυνομικός υποκρίθηκε τον εκτελεστή και ήρθε σε επαφή με τον στρατολόγο.

Ο Δανός έφθασε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου, τελώντας υπό τη στενή παρακολούθηση της Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας της Κυπριακής Αστυνομίας και της Europol. Μέσω του Signal, του απεστάλησαν φωτογραφίες των διδύμων Small, καθώς και οδηγίες για την παραλαβή της προκαταβολής από διάφορα σημεία στην Αγία Νάπα.

Συλλήψεις και ευρήματα

Σύμφωνα με την έρευνα, από την παρακολούθηση οι Αρχές εντόπισαν έναν 33χρονο Ιρλανδό, με οικογενειακούς δεσμούς με τη συμμορία McCarthy-Dundon, να παραλαμβάνει τα χρήματα από τα σημεία απόριψης. Στα κινητά των υπόπτων, οι αρχές βρήκαν στο τηλέφωνο του Ιρλανδού βίντεο με πιστόλι, ενώ στο κινητό ενός Νορβηγού εντοπίστηκε οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει τον βασανισμό άνδρα από κουκουλοφόρο, καθώς και έναν άλλο άνδρα δεμένο σε καρέκλα με ταινία στο στόμα.

Στις 27 Αυγούστου η Αστυνομία προχώρησε στις πρώτες συλλήψεις του 33χρονου Ιρλανδού και δύο Νορβηγών με βαρύ ποινικό μητρώο. Την ίδια ημέρα, μετά από κατεπείγον σήμα των σουηδικών Αρχών για την άφιξη υπόπτου εκτελεστή από τη Στοκχόλμη, η Αστυνομία έθεσε υπό παρακολούθηση και συνελάβε ακόμη πέντε Σουηδούς υπηκόους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα πιστόλι, ιατρικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης.

Συνολικά, οκτώ πρόσωπα παραμένουν υπό κράτηση στην Κύπρο αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όλοι οι ύποπτοι αρνούνται τα πάντα, ισχυριζόμενοι πως βρίσκονταν στο νησί για διακοπές.

Το κίνητρο της στοχοποίησης των διδύμων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.