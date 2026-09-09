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Το παρασκήνιο των συζητήσεων ανάμεσα στους ενόρκους που κατέληξαν σε αδιέξοδο σχετικά με το αν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη η Λίντσεϊ Κλάνσι, η 36χρονη που στραγγάλισε τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν, αποκάλυψαν τρεις από τις γυναίκες που ήταν μέλη του 12μελους σώματος που δεν κατέληξε σε απόφαση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους στο NBC 10 Boston οι ένορκοι έφτασαν ένα βήμα πριν να κρίνουν αθώα την Κλάνσι λόγω ψυχικής ασθένειας με έναν άνδρα να διαφωνεί και να πυροδοτεί την κακοδικία.

«Παραδέχθηκε ότι είχε εύλογη αμφιβολία αφού παρακολουθήσαμε το βίντεο της συνέντευξης της Κλάνσι. Είχα αρχίσει να συμπληρώνω τα έγγραφα, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Υπήρχαν τρία έντυπα που έπρεπε να συμπληρώσω και είχα ήδη βάλει την υπογραφή μου σε καθένα από αυτά, αλλά τότε εκείνος είπε: “Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται να πω ότι είναι αθώα λόγω παραφροσύνης”» είπε η επικεφαλής του σώματος των ενόρκων.

Οι τρεις ένορκοι που μίλησαν δημόσια ήταν η Πόλα, η οποία είναι πρώην συνεργάτιδα κυβερνητικής υπηρεσίας, η Κέλι, η οποία εργάζεται ως σεφ, και η Ρόνι, η επικεφαλής των ενόρκων και συνταξιούχος δασκάλα ειδικής αγωγής.

Οι τρεις γυναίκες χαρακτήρισαν τον ένορκο που διαφώνησε ως «αλαζόνα», υποστηρίζοντας ότι αρνούνταν να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη και να εξετάσει τις απόψεις τους για τα στοιχεία της υπόθεσης.

«Ήταν πολύ αλαζόνας. Πραγματικά δεν δεχόταν τίποτα από όσα έλεγαν οι άλλοι», ισχυρίστηκε η μια από τις γυναίκες. «Όλοι μας, μέσα στην απογοήτευσή μας, σηκωνόμασταν και περπατούσαμε στην αίθουσα γιατί δεν αντέχαμε άλλο να καθόμαστε. Πηγαίναμε όλοι στο καρότσι με τα αποδεικτικά στοιχεία. Εκείνος, νομίζω, σηκώθηκε μόνο μία φορά για πολύ λίγο και μετά επέστρεψε στη θέση του» πρόσθεσε μια άλλη από τις τρεις ενόρκους.

«Δεν ήθελε να αλληλεπιδράσει μαζί μας και να προσπαθήσει να καταλάβει. Του διαβάσαμε πολλές φορές τον ορισμό της εύλογης αμφιβολίας, όπως τον είχε δώσει στις οδηγίες του ο δικαστής Ουίλιαμ Σάλιβαν. Αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Λίντσεϊ σκότωσε με τόσο βίαιο τρόπο τα παιδιά της», εξήγησε.

Οι τρεις γυναίκες ένορκοι δήλωσαν επίσης ότι η εισαγγελία δεν έδειξε αρκετή κατανόηση απέναντι στην 36χρονη, η οποία – όπως έμαθαν κατά τη διάρκεια της δίκης – αντιμετώπιζε σοβαρή αϋπνία, άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικές σκέψεις και σκέψεις να βλάψει τα παιδιά της τους τέσσερις μήνες πριν από τις δολοφονίες.

«Μου φάνηκε σκληρό – πολύ, πολύ σκληρό», είπε μία ένορκος. «Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας μάρτυρας που να υποστηρίζει ότι η Λίντσεϊ ήταν κακή μητέρα… το θεώρησα μεροληπτικό».

Η επικεφαλής των ενόρκων δήλωσε ότι όλοι οι μάρτυρες και τα στοιχεία «απέδειξαν ότι αγαπούσε τα παιδιά της… άρα πρέπει να είχε χάσει τον έλεγχο».

Οι τρεις γυναίκες περιέγραψαν τον δικηγόρο της Κλάνσεϊ με επίθετα όπως «χαρισματικός», «αλαζόνας», «συμπονετικός» και «αστείος», συμπληρώνοντας ότι «η συμπόνια που έδειξε στη Λίντσεϊ ήταν εντυπωσιακή».

Ο δικαστής Σάλιβαν κήρυξε άκυρη τη δίκη την Παρασκευή, αφού οι ένορκοι έστειλαν το τρίτο κατά σειρά σημείωμα στο οποίο ανέφεραν ότι αδυνατούσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Το σώμα των ενόρκων – αποτελούμενο από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες – συνεδρίασε συνολικά περίπου 38 ώρες σε διάστημα επτά ημερών. Ενημέρωσε για πρώτη φορά τον δικαστή ότι βρισκόταν σε αδιέξοδο την Τρίτη, ξανά την Τετάρτη και για τρίτη και τελευταία φορά την Παρασκευή.

Ο δικηγόρος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, ζήτησε από τους ενόρκους να κρίνουν ότι η 36χρονη πρώην νοσηλεύτρια δεν έφερε ποινική ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής επιλόχειας ψύχωσης και άκουγε μια φωνή που της έδινε εντολή να στραγγαλίσει τα τρία παιδιά της – την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον 8 μηνών Κάλαν – στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Οι εισαγγελείς, από την άλλη πλευρά, υποστήριξαν ότι σχεδίασε προσεκτικά τις δολοφονίες και επινόησε τους ισχυρισμούς περί φωνών και ψυχωτικού επεισοδίου για να αποφύγει τον ποινικό καταλογισμό.

protothema.gr